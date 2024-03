La caída de Maribel Meléndez y la comisión de Lewandowski

Romeu, Maribel Meléndez y Manel del Río, durante la comparecencia / David Ramírez

La salida/cese/dimisión de la hasta ahora directora corporativa del FC Barcelona, Maribel Meléndez, adelantada por mi colega Fernando Polo, ha causado un enorme impacto en las entrañas del club. Una verdadera onda expansiva. Por muchas razones. La primera, porque desde que el CEO Ferran Reverter pusiera pies en polvorosa, ella era la ejecutiva de mayor rango. Y a pesar de que desde arriba se dio la orden de despedir/invitar a irse a todos los ejecutivos que había puesto Reverter (Xavier Mas, Juan Manuel Tabero, Ramón Ramírez…), Meléndez, que había sido chief financial officer en CaixaBank entre 2014 y 2021, ‘sobrevivió’.

Eso fue posible porque cuando Joan Laporta le pidió al directivo y tesorero Ferran Oliver que ejerciera las funciones de CEO de forma provisional, éste no tuvo más remedio que apoyarse en Maribel Meléndez para que le pusiera al día de la entidad y de la ingente cantidad de contratos y compromisos que maneja un transatlántico como es el FC Barcelona.

Personas que han tenido relación con ella en el club azulgrana hablan con un tono agridulce. Alaban su capacidad de trabajo y conocimientos, al mismo tiempo que lamentan que se pusiera de perfil en determinados ‘procesos’ y ‘casos’ que nunca hubiera tenido que permitir. Temas que, imagino, tarde o temprano se acabarán sabiendo y que afectan a más protagonistas. Y hasta aquí puedo leer.

Evidentemente, en una entidad tan grande como es el Barça, mucha, muchísima gente pregunta y se pregunta qué diablos ha pasado para que Maribel Meléndez se haya ido, aunque también es cierto que ha extrañado que durara tanto tiempo precisamente por haber sido una apuesta de Ferran Reverter. Y claro, sobre un caso tan ‘mediático’ dentro del propio FC Barcelona, es muy difícil que no acaben sabiéndose algunas de las razones.

Lo que ha trascendido dentro del club, y lo explico con las cautelas debidas, es que Maribel Meléndez habría tenido una fuerte discusión con el presidente Joan Laporta ¿Motivo? Se comenta que el auditor del FC Barcelona alertó a Maribel Meléndez que habían surgido algunas dudas en el pago de la comisión del fichaje de Robert Lewandowski. Según esta versión, Maribel Meléndez, a instancias del auditor, habría pedido explicaciones a quien se las tenía que pedir y pasó lo que pasó. Lo que sí se puede confirmar es que la alta ejecutiva le dijo a sus más allegados en el club algo así como “hasta aquí hemos llegado”. Y se ha ido…

Miren, yo no sé si el Barça ganará la Liga y/o la Champions League, ojalá, pero esto ya no va de levantar títulos o de que la pelota entre. No, la pelota no puede tapar, jamás, todo lo que está pasando en el FC Barcelona.