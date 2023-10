El clásico de los Rolling comenzó con buena música para el Barça con el gol inicial de Gündogan pero terminó desafinando. La magnífica e impagable campaña de promoción mundial que ha significado la presencia de logo de los Stones en la camiseta merecía mejor suerte.

No jugaron para perder y la derrota es cruel. El Madrid, al margen de la pegada de Bellingham, fue un equipo mediocre donde Vinicius y Rodrygo brillaron por su ausencia. Es preocupante el bajón físico del equipo del equipo de Xavi en la última media hora, fueron de más a menos. En la primera parte, con muy buen juego, pasaron por encima de un Madrid que no existió. Luego se cambiaron los papeles. Los blancos presionaron mas arriba, Bellingham marcó un golazo desde fuera del área y los blaugrana se fueron abajo. El Barça no supo interpretar la música de los Rolling, no se contagió de su fuerza.

El problema merece un análisis ya que el miércoles frente al Shakhtar sucedió lo mismo. Bajan el ritmo, dejan de presionar, pierden el control del juego y se cierran en su campo como si fueran un equipo pequeño. Xavi reconoció que el cansancio pudo influir y es aquí donde queremos insistir. La reglamentación actual permite hacer hasta cinco cambios, esto significa que puedes cambiar a la mitad del equipo de campo.

Es cuestión de programar mejor los cambios, potenciar el juego con jugadores de refresco y mover el banquillo antes de que el equipo acuse desgaste. Ayer sin ir más lejos los cambios de la segunda parte no consiguieron los efectos deseados mientras que la entrada de Modric y Camavinga si fueron un revulsivo en el rival. El centro del campo culé acusa la ausencia de Pedri y De Jong, dos jugadores que hacen jugar al equipo.

En juego y dominio fue mejor el Barça. En condición física y efectividad el Madrid. Lo justo hubiese sido el empate. Duele perder tres puntos pero con la perspectiva de lo que queda por delante no tiene trascendencia, cuatro puntos a estas alturas de la Liga no son nada. La lectura positiva es que a pesar de los lesionados, el equipo hizo una primera parte ilusionante. Gavi y Fermín brillaron a gran altura mientras que Gündogan sigue jugando a ritmo de diesel. Joao Félix no tuvo su mejor día y a Cancelo le costó encontrar su puesto.

Jude Bellingham confirmó en Montjuïc que es el nuevo crack de la Liga. En el clásico que pasará a la historia por los Rolling y la presencia en el palco de Mick Jagger y Ron Wood, el inglés fue la estrella de rock que se llevó todos los elogios. El Barça puso el fútbol, la música y los goles los puso el pichichi que ha hecho olvidar a Benzema.