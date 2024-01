El Barça pasa de lo inaceptable a la esperanza

Las Palmas - Barcelona

De los diez últimos partidos que ha disputado el Barça siete los ha empezado perdiendo. Sin embargo, eso no es lo peor. Lo más triste y preocupante es el lamentable espectáculo que el equipo lleva ofreciendo durante las primeras partes. Ni juego colectivo, ni individualidades, ni ocasiones de gol, ni presión al contrario, ni nada de nada. Parece que la bronca de Xavi a sus futbolistas durante el descanso de Almería sirvió de bien poco. El primer chut a puerta llegó en el minuto 8 de la segunda mitad y fue en una situación de fuera de juego. En fin, un desastre que empezaba a ser preocupante hasta que Ferran Torres, tras un fortuito rebote, logró el empate cinco minutos después. Eso propició que, al menos, desde ese instante, el Barça empezó a ofrecer una digna imagen. Sin demasiadas ocasiones claras, pero controlando más el encuentro.

Sentó Xavi a Lewandowski que había dejado de entrada en el banquillo y ocupó su puesto Joao Félix, en una clara señal que nadie tiene el puesto asegurado. Y sí, debutó el brasileño Vitor Roque, que solo llevaba cuatro entrenamientos mal contados, que todavía no ha sido ni presentado y, a pesar de todo, casi logra marcar en su primera intervención. No lo hizo, y tuvo una todavía más clara, pero no tuvo un debut goleador.

Eso sí, en el último minuto llegó un justo penalti a Gündogan. Él mismo, demostrando su experiencia, cogió el balón y lo transformó. Fue una victoria por los pelos, pero que da vida y esperanza al Barça. Hay Liga. No será fácil, pero claro que hay Liga. El problema no es numérico. Siete puntos son asequibles siempre que mejoren el juego. La única nota positiva es que el equipo demostró orgullo y eso lo demostraron hasta el último minuto. Solo hace falta que los futbolistas muestren su nivel. No son tan malos como mostraron en la primera parte. Ya son dos primeras partes inadmisibles. Esperemos que no llegue una tercera.