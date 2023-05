¿Es el Barça o el Titanic?

Es curioso porque estamos a punto de celebrar que el Barça gana La Liga a 14 puntos del Real Madrid, y sin embargo en este club las alegrías se disipan rápidamente por culpa de un reguero constante de pésimas noticias que te cortan el rollo y que complican el día a día del club.

El equipo de Xavi Hernández sigue tocando y afinando desde el campo como aquella orquesta del Titanic que no cesaba de tocar mientras el buque se hundía lentamente. En este buque llamado Barça se baila en cubierta mientras en la sala de máquinas van surgiendo cada vez más dificultades. La última es que saltan del barco los oficiales de a bordo.

¿Lo de Mateu Alemany no podía esperar unos días a saberse? A lo mejor podríamos celebrar a gusto, aunque sea por unas horas, el título de Liga. En este club no se descansa. Se fantasea con la vuelta de Messi, luego se nos informa de la estricta oposición de La Liga al plan económico del club. Se especula con la venta de jugadores que no quieren irse; el padre de Ansu Fati decía al salir de la reunión con Jorge Mendes que su hijo se quedaba.

No sé si es verdad o no, pero si hubiese sido cierto que nos daban 70 millones por él, me parecería una buena noticia su salida. La marcha de Mateu Alemany es otro chasco que deja al club en evidencia. En poco más de dos años se han ido el director general Ferran Reverter y ahora Alemany. Estas movidas generan muchas dudas al socio.

El Club debería explicar cómo queda la estructura después de todos estos inesperados mutis. Se debería explicar quién se hace con el timón de tantos puestos abandonados. Y, sobre todo, saber por qué los abandonande este modo. Supongo que habrá que ir paso a paso y confiar en la suerte y la eficacia del equipo de Laporta, porque el de Xavi ya la ha demostrado que funciona.

Menos mal que este año nos llevaremos un título importante. No quiero pensar en lo que sería de este club si las tornas fueran a la inversa, es decir, estar a catorce del Real Madrid. ¿Se imaginan?