El Barça está en manos de dos menores de edad

Lamine Yamal, justo antes de marcar el gol de la victoria contra el Mallorca / Valentí Enrich

Una nueva victoria sufrida del Barça. Un partido que no da mucho margen para la esperanza, pero deja una arista para la ilusión. Parecía que no iban a ganar ni de penalti, pero eso no era lo más grave. Lo peor de todo es que el Barça solo daba sensación de crear peligro cuando la pelota llegaba a Lamine Yamal. Este joven futbolista es ahora el único capaz de crear ilusión y eso que contra el Mallorca no estaba siendo su mejor día.

El resto, a excepción de un pletórico Pau Cubarsí y un correcto partido de Gündogan, no aportaron nada. Bueno, Joao Felix, contribuía a aumentar la desesperación de la afición y la de su entrenador. Pues eso, que a este equipo le falta talento y calidad. Suerte que el citado Lamine soltó un zurdazo por la escuadra que dio a los tres puntos al Barça y permite no descolgarse definitivamente de la Liga. Tanto es así que, a falta de la disputa del encuentro de Girona, el Barça se sitúa segundo.

Pues eso, que cuiden a Lamine. Mímenlo. Guárdenlo entre algodones. Que no se tuerza un tobillo o coja un resfriado. El Barça le necesita para superar la eliminatoria contra el Nápoles. A sus 16 años es la única esperanza del barcelonismo para esta eliminatoria y, prácticamente, para lo que queda de temporada.

Y es que el equipo anda justito y buena parte de sus futbolistas están muy por debajo del rendimiento esperado. Es verdad que en ocasiones hemos reclamado la inoperancia de Xavi, pero quizá es que todos andábamos engañados con esta plantilla. Algunos futbolistas no paran de demostrar que les falta talento para jugar en el Barça.

Ahora hay que centrarse en la eliminatoria de Champions y acabar entre los cuatro primeros de la Liga, pero luego, habrá que analizar profundamente quien merece seguir la próxima temporada. Pues eso, que cuiden a Lamine y a Pau Cubarsí. Dos cracks menores de edad.