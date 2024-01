Un año entero recordando la Supercopa

El Barça defiende el título de la Supercopa de España conquistado en 2023 ante el Real Madrid / JAVI FERRANDIZ

Tiempo para la Supercopa de Arabia, la de la vergüenza, la del todo por la pasta, la de la pinza en la nariz y los valores lanzados a la papelera. Triste Federación y tristes clubs. Deportivamente, el Barça va a intentar revalidar el título que levantó el año pasado tras darle un baño al Real Madrid e ilusionar a todo el barcelonismo por el fútbol exhibido. El 3 a 1 del Estadio Rey Fath se ha convertido en la gran obra del Barça de Xavi Hernández. El partido se jugó el 15 de enero de 2023, o sea, hace casi un año.

Cuesta entender qué está pasando entre esas cuatro paredes. El año pasado Ter Stegen; Araujo (Eric, 85’), Koundé, Christensen, Balde; Sergio, De Jong (Kessié, 85’), Pedri (Sergi Roberto, 89’), Gavi (Ansu, 89’); Dembélé (Raphinha, 78’) y Lewandowski, pasaron por encima del Real Madrid. Lo mejor para los blancos fue el resultado. Tras aquel partido, el Barça siguió ganando pero aquel fútbol no tuvo continuidad y, a pesar de levantar un título como la Liga, el aficionado del Barça quedó poco satisfecho.

Esta temporada, con la misma base pero con una plantilla mejorada, llena de futbolistas internacionales y muchos más entrenamientos y partidos, el juego no ha evolucionado... pero Xavi y sus muchachos siguen vivos en las competiciones cortas y, a pesar de sumar siete puntos menos que los líderes, con posibilidades en la Liga.

“Respeto al campeón”, recordaba el entrenador catalán en Barbastro. Pues sí, pero un año después, el Barça sigue buscando su mejor versión. Han pasado casi 365 días del baño al Real Madrid y Xavi no ha encontrado todavía la manera de hacer jugar a su equipo como a él le gustaría. Ha habido ratos en que el aficionado se ha divertido pero la poca continuidad le ha devuelto a la realidad. Toca seguir remando para llegar al objetivo buscado: jugar bien al fútbol para tratar de ganar. Lo otro, tratar de ganar jugando de cualquier manera jamás le ha dado éxitos al Barcelona.

Xavi tiene una plantilla corta con muchos lesionados pero las excusas de los nombres quedan en nada cuando lo que se echa de menos es el fútbol. Es mejor tener a Gavi que no tenerlo. O a Pedri, Ter Stegen, Íñigo, Cancelo o Marcos. Claro que sí. Pero antes estaban y no sirvió para despejar dudas. El problema no es de los ausentes sinó de los presentes, de los que deben ejecutar un plan a menudo irreconocible. Xavi y su ‘staff’ deben olvidarse de los árbitros -20 tarjetas amarillas y seis rojas en poco más de dos años- y de todo aquello que no ayude a mejorar el juego. El barcelonismo espera, en medio de esta vergüenza de Supercopa, que los aires árabes traigan, como el año pasado, el buen fútbol.