¿Ahora resulta que Xavi sí que vale?

Joan Laporta le exige ganar la Champions League a Xavi Hernández / SPORT.es / © MIGUEL RUIZ

No parece que sea el momento adecuado para replantear la continuidad de Xavi. Pero el FC Barcelona tiene una capacidad inherente para enredarse en debates a destiempo y erróneos. Claro que los resultados influyen y condicionan las decisiones de un club deportivo, puesto que es su cometido y finalidad casi única. Aunque su razón de ser social vaya mucho más allá. Y que la figura del entrenador debe quedar expuesta y ligada a la marcha del equipo, ya que es su máximo y último responsable. Agrade más o menos, el entrenador de un club deportivo es su figura principal, sin menoscabo de que su cargo dependa de la decisión de su junta directiva.

Estas son las razones por las que el entrenador es una figura estratégica en cualquier club deportivo, de la dimensión que sea. Y una decisión estratégica no puede cambiarse por un resultado u otro. Se debe fundamentar, primero, en una visión a largo o medio plazo y, segundo, a una trayectoria evaluada constantemente y sometida al cumplimiento de objetivos periódicos.

Si Xavi no era válido durante la primera mitad de la temporada y desde del club se preparaba su destitución con fotografías del presidente felicitando al entrenador del filial, se le hacía cambiar una convocatoria o se le aceptaba su dimisión en diferido 'por ser vos quien sois', ahora tampoco debería serlo por más que los últimos resultados hayan sido positivos.

No es ya que este desempeño no sea para nada serio y resulte impropio en un club de la élite del fútbol profesional que maneja un presupuesto cercano a los mil millones de euros, es mucho peor porque es un error. Pero en todo caso, lo que no puede ser es motivo de debate diario.