No todos quieren que Xavi continúe

Mucho se habla sobre la continuidad o no de Xavi, aunque al final será el propio técnico y solo el propio técnico el que deberá dar un paso al frente si quiere seguir dando marcha atrás a su renuncia a partir de junio. Lo cierto es que el presidente, Joan Laporta, y el vicepresidente, Rafa Yuste, son sus grandes valedores. Le quieren sí o sí porque estudiando lo que hay en el mercado no tienen claro que la cosa pueda mejorar. Xavi es de la casa, se ha adaptado a las necesidades económicas y ya ha ganado una Liga. Intentarán convencerle, pero no será nada fácil.

Y es que el técnico sabe que, a pesar de las declaraciones públicas, a nivel interno hay quien no tiene nada clara su continuidad porque considera que el equipo necesita un nuevo inquilino en el banquillo con más experiencia internacional. Hay más debate del que parece, aunque al final quien manda es Laporta y este es su principal valedor.

Xavi sabe perfectamente que si se queda habrá ruido dentro y será inevitable. Por mucho apoyo público y por mucho que el presidente dé la cara por él (que lo ha hecho siempre). Todo dependerá de los resultados de aquí a final de temporada y de lo que desee hacer Xavi.