Sabalenka conquista su primer Grand Slam en Australia

La número cinco del mundo se impone a la vigente campeona de Wimbledon, Elena Rybakina, por 4-6, 6-3 y 6-4

En su primera final de un Grand Slam, a los 24 años, Aryna Sabalenka ha ganado el Open de Australia, al derrotar a Elena Rybakina por 4-6, 6-3 y 6-4. La tenista bielorrusa (5 mundial) ha ganado la batalla de las cañoneras, como se anunciaba la final. La tenista bielorrusa sucede en el palmarés de Melbourne a la australiana Ashleigh Barty, que le dio el trofeo, y a su compatriota Victoria Azarenka que lo ganó en 2012 y 2013.

Aryna Sabalenka secures her first major title at the Australian Open courtesy of a 4-6, 6-3, 6-4 success over Elena Rybakina in the final in Melbourne! @SabalenkaA | #AusOpen pic.twitter.com/jou0ywYnoC