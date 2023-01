Consejos para iniciarse en el freeride

Especialistas como Aymar Navarro, Abel Moga y Mark Galvez nos dan las claves para empezar de forma segura Tener una buena técnica en pista nos facilitará la transición y siempre es mejor hacerlo con un profesional

El esquí fuera pista gana practicantes. La evolución del material, la proliferación de escuelas especializadas y también de competiciones internacionales que le dan una proyección inusitada han puesto la palabra freeride en la boca de muchos esquiadores y snowboarders. Está claro que es una tendencia aspiracional, porque en los Pirineos no siempre se dan las condiciones para esquiar fuera pista. Pero quien no sueña en pillar un buen ‘powder’ (como se llama a los mantos de nieve virgen). Antes, no obstante, habrá que dar el paso de la pista al fuera pista. Y quien mejor que Abel Moga y Aymar Navarro, freeriders de la Val d’Aran y participantes en el Freeride World Tour, y Mark Galvez, Coordinador de la Freeride Academy de Ordino Arcalís.

Tips para iniciarse

Como sucede en otros deportes, “primero hay que tener una buena base técnica, un buen nivel de esquí o de snowboard”, apunta Galvez. Mientras que Moga asevera que “tener un buen nivel en pista hará que la transición al freeride sea mucho más cómoda”. A partir de aquí hay que seguir toda una serie de pasos y tal vez el más importante es “disponer de pala, sonda y DVA (detector de víctimas de aludes) y saber utilizarlos porque de nada sirve llevarlos si no sabemos cómo van”, explica por su parte Navarro. Y en este sentido Galvez destaca que “es muy importante asistir a un curso de rescate para aprender cómo funciona el material y qué hacer en caso de accidente. Todos los componentes del grupo deben saber utilizarlo”.

Esquís más anchos

El material es otro detalle importante. Los esquís son más anchos para ofrecer una mayor flotabilidad. Incluso hay fijaciones y botas específicas para freeride, a medio camino entre el skimo y el esquí alpino que libera el talón para poder realizar aproximaciones. Para empezar, los esquís se pueden alquilar o si se opta por iniciarse de la mano de una escuela o profesionales de la nieve, opción más que recomendada, el propio centro puede proveer de esquís, pala, sonda DVA y mochila; el casco y la espaldera se le supone al esquiador o al snowboarder.

“Antes de ir a la montaña igual de importante es consultar el parte de aludes y la previsión meteorológica”, adelanta Aymar. De la misma manera se debe comprobar el correcto funcionamiento del DVA y controlar el nivel de carga de las baterías o de las pilas. En caso de no conocer la zona un buen consejo es contratar un monitor o guía que nos enseñe la montaña. “Si vamos con amigos y no conoces la zona mejor no sigas trazas que no conoces o no sabes dónde van, puede llevarte a saltos o zonas expuestas que tengan demasiado nivel para un debutante”, advierte Galvez. Moga, por su parte, recuerda que “se debe estudiar antes el terreno y las condiciones para tener claro dónde están los límites de uno mismo”.

FWT

Con estas siglas se conoce el Freeride World Tour, la competición de fuera pista más importante a nivel internacional donde participan Abel Moga y Aymar Navarro. Baqueira Beret será la primera parada de esta edición del 28 de enero al 2 de febrero con Eli Marina como invitada y Ordino Arcalís la otra cita en el Pirineo del 4 al 9 de febrero.