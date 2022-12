FIS y Freeride World Tour unen sus fuerzas

El Freeride World Tour (FWT) marca un hito en la historia al anunciar su fusión con la Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS) Baqueira Beret es la parada española de un Freeride World Tour que también tiene cita en Ordino Arcalís como únicas competiciones en el Pirineo

La adquisición del Freeride World Tour (FWT) por parte de la Federación Internacional de Esquí (FIS) es la evolución natural de una competición que se ha convertido en la referencia internacional en el mundo del freeride, una disciplina con gran calado dentro del mundo de la competición como del propio aficionado al esquí y snowboard convirtiéndose en una categoría aspiracional. Porque quien no ha soñado despierto en baja fuera pista como Aymar Navarro, Abel Moga, Núria Castán o Adri Millán, aunque no compita en el FWT..

Ambas organizaciones unirán sus fuerzas a partir de la temporada 2022-2023 y FWT seguirá dirigiendo la operación cotidiana del Tour, y seguirá comprometido con sus valores esenciales de seguridad, rendimiento, responsabilidad, inclusión y diversión. De hecho, el formato de competición, que ofrece un camino justo para todos los atletas -desde los eventos de base a los de élite- y el sistema de puntuación, siguen siendo los mismos. FIS se centrará en el marketing y el gobierno del FWT, transmitiendo una estructura que sigue las directrices de otros deportes olímpicos consagrados.

La Real Federación Española Deportes de Invierno (Spainsnow) como entidad representativa de la FIS en España ha expresado, por parte de su presidente May Peus España, las excelentes expectativas deportivas que depara este acuerdo. Según Peus “es una modalidad que casa perfectamente con el Plan Estratégico de los Deportes de Nieve 2022-2030 ya que se trata de una disciplina de jóvenes con gran auge, en especial en los Pirineos, con deportistas ya consagrados como Núria Castán en snowboard o Aymar Navarro o Abel Moga en esquí”.

Por su parte, Nicolas Hale-Woods, CEO del FWT afirmó que se sentían “entusiasmados al unir nuestras fuerzas con las de la FIS. Estar dentro del marco protector de la mayor federación internacional de deportes de invierno, reconocida por el Comité Olímpico, permitirá a deportistas y a organizadores de eventos de freeride tener mejor acceso a ayudas, mayor visibilidad y más recursos que, en última instancia, conducirán al crecimiento del FWT y de todos sus actores.”

“La fusión con FWT permitirá a FIS añadir uno de los deportes de invierno más emocionantes y dinámicos a su cartera,” decía Johan Eliasch, presidente de FIS. “Es un paso con el que ambas partes salimos ganando, puesto que FIS puede contribuir enormemente al potencial de crecimiento del FWT, ofreciéndole la oportunidad de desarrollarse en un escenario más amplio. FWT aporta un circuito altamente profesional que ofrece a FIS acción asombrosa, y un aspecto del esquí y el snowboard completamente nuevo.”

“Estoy emocionado al escuchar la noticia de que el FWT va a dar el paso de unirse a FIS. Habiendo formado parte de ambos mundos, creo que las dos partes tienen mucho que aprender la una de la otra, y que juntas serán más fuertes. En mi opinión, para FWT es una gran oportunidad de evolucionar y dar un paso adelante. Me encantaría verlo en un escenario Olímpico en el futuro. No creo que el sentimiento y la onda tan particular de la comunidad de freeride cambie, porque surge de la gente que está implicada y de su pasión por el freeride, y esto seguirá siendo igual.”