"Ahora me lo juego todo en Verbier"

Núria Castán es la sensación de la temporada en el Freeride World Tour con dos victorias de tres posibles. Nació en Barcelona en 1997) pero ha vivido toda la vida en Almoster (Reus, Tarragona). Nadie diría que esta snowboarder es más de costa que de montaña pero tuvo el primer contacto con la nieve de bien pequeña y ahí sigue esta diseñadora gráfica afincada en Austria. Precisamente en las primeras Finales del freeride World Tour, el campeonato más importante de freeride a nivel mundial, disputadas esta semana en Fieberbrunn (Austria) logró un nuevo podio que la mantiene como líder en snowboard femenino a falta de la gran final en Verbier (Suiza) del 23 al 31 de marzo.

¿Cómo empezaste en el mundo de la nieve?

A mis padres les gustaba ir de vez en cuando en invierno. Empecé a esquiar a los tres años y a los ocho años probé por primera vez la tabla de snowboard. Al cabo de dos o tres años ya empecé a ir a diferentes clubes de freestyle y freeride para ir con más gente.

¿Cuándo das el salto a la competición?

Antes de freeride hice algunos pequeños eventos de freestyle con el club en el que estaba. A los 13 años fue cuando uno de los clubes en los que estaba me propuso participar en el Freeride Junior Tour, que justo era el primer que se celebraba esta competición.

Esta temporada has conseguido tu segunda victoria del año en el Freeride World Tour. ¿A qué atribuyes tu éxito y cómo te has preparado para las competiciones de este año?

Llevo compitiendo en total más de 13 años con diferentes entrenadores y estructuras. Además, este es el cuarto año que he estado en el Freeride World Tour, es decir, que hay unos años de experiencia detrás que creo que ayudan. Aparte, es el primer año que no tengo entrenador pero igualmente siempre he estado entrenando haciendo pretemporada en el gimnasio, haciendo otros deportes como escalada, esquí de travesía y sliptborad. Este año también he empezado a trabajar acrobáticos en las camas elásticas.

¿Ha habido un cambio de chip o algo que haya cambiado para conseguir estas victorias?

Obviamente ha sido algo progresivo. Desde los 13 años hasta los 26 que tengo ahora han pasado ya unos años en los que ha habido una progresión tanto mental como física en la cual considero que ahora es como la combinación perfecta y equilibrada de ambas cosas. Aparte junto con la experiencia esta temporada es la que me noto más fuerte mentalmente. La temporada pasada ya cambié algunas cosas en el ámbito mental y competitivo que me han ayudado a tener buenos resultados.

En tu última victoria en Georgia, ¿hubo algún momento crítico o decisión que crees que fue clave para asegurar tu éxito?

Tenía ganas de hacer una línea fluida y trabajar en las partes que me había faltado en Canadá. Era sobre todo la visualización de la línea porque en Canadá tuve un error que me costó la caída. No estudié mucho la zona concreta donde me cogió la roca ya que pensaba que estaría mejor la nieve. En Georgia sí que la estudié y me fijé en la visualización de la línea. Quería hacer una línea fluida que disfrutase y que llegase a la meta sin tener ningún fallo.

Ya te has clasificado para las finales del FWT ¿Cuáles son tus aspiraciones y cómo la encararás?

Estoy contenta porque esto significa que también estoy clasificada para la temporada que viene. Está guai porque son dos bajadas y normalmente en freeride solo es una bajada, por lo que es interesante para jugar y probar cosas. Aparte, también somos menos competidores, creo que somos 25 o 30.

En Austria este miércoles has sumado un nuevo podio y sigues líder.

Hemos podido hacer las dos rondas hasta dónde las condiciones de la nieve nos han permitido. En la primera bajada he podido hacer una canal estrecha y he podido conseguir una tercera plaza a menos de un punto de la segunda. Ya en la segunda manga he querido arriesgar más y he ido a por el salto grande en la zona del start a la derecha, lo he aguantado pero después de coger mucha velocidad no he podido controlarlo. Orgullosa de haberlo intentado, haber conseguido esta tercera plaza y seguir estando primera del ranking. Ahora me lo juego todo en Verbier.

En Verbier en el Bec des Rosses…

Es una de las caras más míticas del freeride. Desde arriba impresiona mucho y se tiene que analizar muy bien ya que cualquier error puede provocar que caigas porque tiene bastante pendiente.

Este año ya has competido en Verbier. ¿Te afecta el accidente del año pasado? (Ndr: fue víctima de un alud)

Ahora creo que ya está bastante procesado. Con trabajo mental que llevo haciendo creo que lo estoy llevando muy bien. También con la victoria que tuve en Verbier me ayudó a cerrar este ciclo y a continuar adelante.

Finalmente, ¿qué consejos darías a los jóvenes que aspiran a seguir tus pasos y competir en el Freeride World Tour?

Una cosa es el freeride y otra cosa es el freeride de competición. En el ámbito de competición está más centrado en querer progresar y mejorar en el snowboard y una forma de ayudarte a entender mejor la bajada, dar lo mejor de ti mismo y un poco de superación. Al final creo que lo importante es que uno esté disfrutando de lo que está haciendo, sobre todo en competición.

¿Ves el freeride olímpico en los Juegos Olímpicos de Invierno?

Sí que veo que el freeride está empezando a ser más conocido a nivel nacional creando una visibilidad que cuando yo empecé no había ya que la gente no sabía ni que existía. Por eso lo de las olimpiadas sí que lo veo como algo posible.