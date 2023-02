¡Vergonzoso! Así fue la agresión en los testículos de Dillon Brooks a Donovan Mitchell

El alero de los Grizzlies propinó un golpe voluntario 'en las partes' de la estrella de los Cleveland Cavaliers Mitchell no se calló tras el partido: "Le he estado rompiendo el culo durante años"

La NBA vivió la pasada madrugada una de las escenas más bochornosas en lo que va de temporada. Dillon Brooks, de los Memphis Grizzlies, y Donovan Mitchell de los Cleveland Cavaliers fueron los negativos protagonistas de una pelea que marcó un partido que se acabaron llevando los 'Cavs' por 128-113.

A falta de poco menos de seis minutos para acabar el tercer cuarto, el '24' de los Grizzlies buscaba una penetración a canasta que no acabó entrando por una defensa 'contundente' del equipo rival. Junto a Evan Mobley, en dicha defensa se encontraba también un Mitchell que luchaba por hacerse con el balón. El '45' logró salvar el balón, pero acto seguido golpeó a Brooks con la pelota. ¿El motivo? El jugador de los Grizzlies pegó de manera intencionada con su brazo izquierdo la zona testicular de 'Spida', que no dudó en enzarzarse con Brooks. En ese momento ya se produjo la habitual tangana en la que entran a pista prácticamente todos los integrantes de ambos equipos.

La tangana que se montó anoche en el partido entre Cavs y Grizzlies: Dillon Brooks cae al suelo y golpea en sus partes nobles a Donovan Mitchell pic.twitter.com/EBOdOH5DIv — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) February 3, 2023

En cuanto los árbitros lograron poner orden, expulsaron con una 'flagrante 2' a los dos implicados, aunque el pique no quedó ahí. Y es que, al acabar el encuentro, Donovan Mitchell atendió a los medios de comunicación y preguntado sobre la pelea, el neoyorquino no se mordió la lengua y 'atacó' a su rival: "Él y yo hemos tenido nuestras batallas personales durante años. Francamente, he estado rompiéndole el culo durante años", dijo el jugador de los Cavaliers.

Quedará por ver la sanción que le impone la NBA a los jugadores, aunque el acto está lejos de los valores y la imagen que quiere transmitir la mejor liga de baloncesto del planeta. Ya lo dijo Ricky Rubio tras acabar el partido en unas declaraciones que recoge la periodista Kelsey Russo: "Al final se ha producido una pelea y no es un buen ejemplo para los niños, eso seguro".