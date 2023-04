La última 'indecencia' de Draymond Green: ¡Expulsado por pisarle las costillas a Sabonis!

El jugador de los Warriors pagó su frustración con una de las acciones más antideportivas de toda la temporada Golden State se 'asoma' al abismo: ¡Obligados a ganar cuatro de los cinco partidos ante los Kings para avanzar!

Los Golden State Warriors están contra las cuerdas. La soga empieza a apretar, y aunque todavía hay margen de reacción, el equipo deja Sacramento con un 2-0 en contra que no permite prácticamente fallos.

Los vigentes campeones de la NBA se han visto sorprendidos por la gran revelación de la temporada en la liga, unos Kings que acabaron la fase regular como el tercer equipo mejor clasificado del 'salvaje' Oeste, y que viajan a San Francisco con los deberes más que hechos, y con el claro objetivo de intentar robar una victoria que sería ya prácticamente definitiva.

En el segundo encuentro de la serie, los de Mike Brown sumaron la segunda victoria tras imponerse por 114-106, en otro gran partido de De'Aaron Fox, autor de 24 puntos y 9 asistencias, secundado por un Domantas Sabonis que se fue también hasta los 24 tantos y 9 rebotes.

Precisamente, el interior lituano fue protagonista, directo e indirecto, de una de las acciones más antideportivas en lo que va de Playoff y de temporada, que volvió a llevar el sello una vez más del polémico Draymond Green.

A falta de poco más de siete minutos para acabar el partido, y con el ajustado 91-87 en el marcador para los Kings, Malik Monk intentó una 'bomba' a canasta, que salió larga y que fue a parar a manos de Steph Curry en el rebote. Paralelamente, Sabonis se encontraba en el suelo tras la dura pugna por el rechace, y de manera deliberada, agarró con las dos manos la pierna derecha de Green.

Sabonis is down after Draymond stepped on him. pic.twitter.com/6MwsNLT2Pj

El '23' de los Warriors no encajó nada bien esa acción, y en el momento en el que logró zafarse del lituano, le asestó un pisotón que impactó en todas las costillas de Sabonis, que se retorció de dolor durante unos minutos. Tras revisar la acción, el lituano fue sancionado con una falta técnica por el agarrón, mientras que Green fue expulsado del partido con una falta flagrante de grado dos. Abucheado por el público, el ala-pívot de los Warriors no dudó en encararse con la grada del Golden 1 Center, en un claro gesto de frustación.

Pese a lo aparatoso de la acción, Sabonis pudo seguir en pista, aunque el periodista Adrian Wojnarowski informó que al jugador se le hicieron radiografías tras el partido para descartar alguna lesión. De momento no hay daños físicos, pero el jugador volverá a ser revaluado en las próximas horas.

X-rays returned negative on Sabonis’ sternum and it appears he’s avoided injury, source tells ESPN. He will undergo additional testing on Tuesday as a precaution. https://t.co/7gmm172EG8