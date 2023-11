La surrealista expulsión de Anteto tras su mate más espectacular

El griego fue expulsado tras una segunda técnica por provocar a un rival tras un mate

El griego Giannis Antetokounmpo, líder de los Milwaukee Bucks, fue expulsado este miércoles del partido ganado por 120-118 a los Detroit Pistons tras recibir la segunda técnica por provocar presuntamente a un rival tras un mate

Con nueve minutos por jugar en el tercer período, Giannis firmó un poderoso mate ante Isaiah Stewart y según los árbitros le desafió excesivamente con la mirada, lo que llevó a la segunda técnica.

Giannis se enfureció por la decisión y llegó a sentarse al lado de un aficionado en los asientos a pie de pista del Fiserv Forum de Milwaukee como forma de protesta. Tras algunos segundos, abandonó el parqué.

Giannis Antetokounmpo was ejected for a second technical foul for taunting after he dunked on Isaiah Stewart.



