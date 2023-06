Otra renuncia más en la NBA: ¡Rui Hachimura no estará en el Mundial!

El jugador de los Lakers ha renunciado a su convocatoria para centrarse en la temporada en la NBA "Me preparo para ser por primera vez agente libre después de la temporada pasada y una larga carrera en los playoffs", apuntó

El ala-pívot de Los Ángeles Lakers, Rui Hachimura, ha renunciado a participar en la Copa Mundial de Baloncesto de este verano para centrarse en la NBA, según ha infomado la federación nipona.

La decisión se produce tras "intensas discusiones" entre la estrella japonesa y su agencia de representación y después de "considerar exhaustivamente su contrato en la NBA". La Asociación de Baloncesto de Japón (JBA) ha decidido respetar "los deseos" del jugador y no convocarlo para la cita mundialista.

La Copa Mundial de Baloncesto de este año está organizada conjuntamente por Filipinas, Japón e Indonesia, y se desarrollará entre el 25 de agosto y el 10 de septiembre. Se esperaba que el jugador de 25 años desempeñara un papel clave junto a la selección coanfitriona.

En el comunicado difundido por la JBA, Hachimura se disculpa con los aficionados "que han estado esperando con ilusión la Copa Mundial" y asegura que ha sido "una decisión muy difícil". "He tomado esta decisión después de priorizar y considerar mi futura carrera en la NBA mientras me preparo para ser por primera vez agente libre después de la temporada pasada y una larga carrera en los playoffs. También me concentraré en entrenar este verano para ponerme en forma para la próxima temporada", explicó.

El seleccionador japonés, Tom Hovasse, esperaba que Hachimura compartiera la cancha con su compañero y también jugador de la NBA Yuta Watanabe, ante la aspiración de posicionar al equipo como el mejor clasificado asiático y asegurarse una plaza para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Hachimura, de madre japonesa y padre beninés, estaba en la lista preliminar de convocados por Japón para la cita publicada el pasado día 19, que todavía debe ser reducida de 25 a 12 jugadores.