Polémico mensaje de LeBron en sus redes sociales

Mientras se recupera de la lesión sufrida el pasado 26 de febrero, Lebron James se mantiene muy atento a lo que sucede en la NBA y también, como es habitual en él, muy activo en las redes sociales.

De hecho, su última publicación ha levantado la polémica en varios estamentos de la competición estadounidense. "Tío, Bronny es definitivamente mejor que algunos gatos (jugadores) que he estado viendo hoy a través de League Pass", escribió el jugador.

Man Bronny definitely better than some of these cats I've been watching on league pass today. Shit lightweight hilarious 🤣🤣🤣🤣