La NBA quiere limitar aún más el 'Load Management'

La mejor liga del mundo busca acabar así con los descansos injustificados de las grandes estrellas en partidos importantes que conllevan audiencias millonarias Por cada encuentro que estas no disputen, las franquicias se arriesgan a multas astronómicas siempre y cuando las ausencias no estén justificadas por temas médicos

Se desconoce por qué se llama así y quien le puso el nombre de 'Load Management'. Lo que sí se sabe es que sin conocer la repercusión que todavía estaba por venir, Gregg Popovich lo puso en liza el 29 de noviembre de 2012 en un partido entre los San Antonio Spurs y Miami Heat, finalistas la anterior temporada, dando descanso a Tim Duncan, Manu Ginóbili, Tony Parker y Dany Green, mientras que Kawhi Leonard lo implementó como tónica habitual. Las grandes estrellas de la NBA necesitan descansar para llegar lo más frescas posible a los momentos decisivos de la temporada, pero ahora la mejor liga del mundo de basket, podría limitar o incluso acabar con esta práctica.

El 'Load Management' es la gestión de minutos que hacen los diferentes equipos de la NBA con sus jugadores y en especial de sus grandes estandartes para que puedan disputar el máximo número de minutos posibles durante la temporada. Los viajes constantes y la disputa de encuentros prácticamente cada día (tan solo en liga regular son 82), hacen que el riesgo a sufrir lesiones sea muy alto y que las franquicias se puedan ver perjudicadas. Por esta razón los entrenadores suelen darles descanso en algunas ocasiones, por ejemplo tras largos viajes para jugar contra franquicias que no son de la misma conferencia o después de un Back to back (disputar partidos cada día).

La NBA busca limitar o incluso acabar con esta práctica, ya que perjudica a la competición económica y socialmente. Que no jueguen sus mejores jugadores enfada a los aficionados porque pagan un dinero por verles, pero también a las marcas y a las televisiones, que invierten millones de dólares para tener los derechos de los partidos. La mejor liga del mundo quiere que estos disputen el máximo número de minutos posibles y por eso multará a las franquicias por no ponerlas en pista siempre y cuando no haya motivos médicos que puedan justificar una ausencia. La primera sanción será de 100.000 dólares, la segunda de 250.000 y a partir de aquí se le añadirá un millón de dólares a cada multa.

El debate está sobre la mesa en plena época de cambios, ya que hasta 2024 se están implementando los acordados en el último convenio colectivo de la liga. Ahora puede sumarse este que conlleva a muchos actores implicados. Todos quieren salir beneficiados pero nadie quiere perder y ceder terreno. Difícil negociación la que se viene para contentar a los implicados. Mientras tanto, la opinión pública debate en las redes sociales si el actual formato de competición es viable para poder seguir disfrutando de un espectáculo único durante tantos meses.