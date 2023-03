Sin Kawhi no hay paraíso

Los Magic, liderados por Fultz (28) y Carter Jr. (27), firmaron un triunfo de categoría en Los Ángeles Descansó Kawhi Leonard y Paul George (30) fue la única luz en un equipo errático y desorganizado

No podían fallar. No en casa, ante un rival prácticamente sin opciones y en un punto tan importante de la temporada. Pero lo cierto es que Los Ángeles Clippers no tuvieron su mejor noche (108-113) ante unos Orlando Magic rebeldes y atrevidos.

FICHA TÉCNICA NBA Magic 113 ________________ 108 Clippers ALINEACIONES Orlando Magic (31+26+17+39): Banchero (12), Wagner (20), Fultz (28), Harris (6), Carter (27)–cinco inicial– Anthony (18), Bitadze (-), Houstan (-), Harris (2) y Bol (-) Los Ángeles Clippers (30+25+27+26): Westbrook (14), Gordon (7), George (30), Morris (13), Zubac (16)–cinco inicial– Covington (11), Plumlee (8), Mann (6) y Batum (3) Pabellón Crypto.com Arena

Los de Jamahl Mosley estuvieron liderados por Markelle Fultz (28+6+4) y Wendell Carter Jr. (27+12), que castigaron a los angelinos con un gran porcentaje en tiro. También destacaron Wagner, con 20 puntos, y Anthony, con otros 18. Paolo Banchero también sumó otros 12, pero no fue el mejor de su equipo.

No estaba Kawhi. Y no hubo fiesta en el Crypto.com Arena. El ex de los Raptors o Spurs descansó tras una salvajada en los últimos cuatro partidos: un promedio de 31.5 puntos ante Grizzlies (34), Raptors (24), Knicks (38) y Warriors (30) que ha lanzado a la franquicia hasta la quinta plaza.

La franquicia angelina volvió mostrarse errática, falta de ideas y vulnerable sin el de California: su balance sin él asciende hasta el (10-19), algo que contrasta con su presencia (27-15). La determinación en el tiro, capacidad defensiva y excelencia en la lectura del juego le avalan como un jugador total. Y cuando no participa, obviamente el equipo lo echa en falta.

Estuvo demasiado solo Paul George, que tiró del carro con la friolera cifra de 30 puntos, pero sin el acierto esperado con un 12 de 25 tiros anotados. Tan solo Zubac, con 16 tantos, le echaron una mano en la anotación. Westbrook se quedó en un 35% de acierto en el lanzamiento y provocó seis pérdidas: pese a sus nueve asistencias, el jugador sigue sin terminar de encajar en la pizarra de Tyronn Lue.