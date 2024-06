El Dortmund, ejemplo para el Barça

Jadon Sancho, jugador del Manchester United cedido al Borussia Dortmund / EFE

Llega la final del año y el Madrid vuelve a estar en ella. La Champions se ha convertido en la competición fetiche de los blancos que tanto de ir de favoritos, quizás hoy se van a llevar un susto. Porque el Borussia Dortmund, que no ha estado nada bien en la Bundelsiga, llega sin nada que perder y con la demostración, una vez más, de una gestión deportiva impecable. Los alemanes se han convertido en uno de los clubs más atrevidos de Europa en la última década con una apuesta desenfadada por los jóvenes y con relativa poca inversión en los fichajes.

Mucha imaginación y mucho tino para descubrir talentos ocultos en el mercado que, después, venden por cifras multimillonarias. Son un ejemplo en el que el Barça debería mirarse en una situación económica precaria que puede impedir grandes incorporaciones mediáticas para dar paso a las apuestas.

El Barça, quizás más por necesidad que por convicción, ya se está poniendo en manos de La Masia para reconstruir un proyecto que ha vuelto a tocar fondo. Pero el Dortmund ha demostrado que con una buena planificación, con una mezcla de alegría de los jóvenes y experiencia internacional de los veteranos, se puede competir. Ya se cargaron al PSG en semifinales y con el Madrid van a tener opciones si no les puede el miedo escénico. El Madrid es mucho Madrid en Europa pero tal vez la final va a ser más abierta de lo esperado.

Deco y Hansi Flick verán el partido desde el televisor soñando con un futuro mejor. Y lo primero que deben hacer es creérselo. Se debe desterrar de una vez por todas la frase de que con lo que hay no se puede competir que lleva tantos años instalada en el club blaugrana. Y es que hay plantilla suficiente para llegar lejos en Europa si son capaces de traer a dos o tres retoques que mejoren la competencia y cubran perfiles que ahora no están dentro del vestuario. La plantilla del Barça le dobla en valor a la Dortmund y los alemanes están en la final. Muchas veces no son los millones sino la gestión y la ilusión. Eso es lo primero que debe recuperar el Barça para volver a estar entre los grandes.