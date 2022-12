CJ McCollum se viste de héroe para hundir a los 76ers con once triples

Acabó el partido con 42 puntos, 11/16 en triples, 4 rebotes, 5 asistencias y 2 robos Zion Williamson fue su mejor aliado en la pista: se apuntó 36 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias

CJ McCollum lideró este viernes la victoria de los New Orleans Pelicans sobre los Philadelphia 76ers (127-116) con 42 puntos y once triples, un récord para su equipo. El ex de los Portland Trail Blazers guió a unos Pelicans que comparten con los Denver Nuggets el liderato en la Conferencia Oeste (22-12).

Su partido terminó con 42 puntos, once de 16 en triples, cuatro rebotes, cinco asistencias y dos robos. Sin embargo, tuvo un gran aliado en la pista para comandar el triunfo de su equipo: Zion Williamson.

Con 36 puntos, cinco rebotes y dos asistencias, Zion Williamson fue uno de los jugadores más destacados en una noche en la que el español Willy Hernangómez aportó trece puntos y cuatro rebotes en 12.58 minutos en pista.

A los 76ers no les bastaron los 37 puntos y ocho rebotes de Joel Embiid ni el doble doble de 20 puntos y diez asistencias de James Harden. Tras el duelo, los Pelicans ocupan la primera plaza de la Conferencia Oeste. Los 76ers, por su parte, la quinta en el Este.