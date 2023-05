¡Los Warriors pierden una pieza clave del proyecto!

El directivo que construyó la dinastía de Golden State se marcha tras 11 años y con 4 anillos Myers, doble ganador del premio a Mejor directivo del año, recalca su "tremendo respeto" por el equipo y asegura sentir "muchas emociones"

Bob Myers, el director general que construyó la dinastía de los Golden State Warriors, anunció este martes que dejará su cargo tras once temporadas y cuatro títulos de la NBA, informó la franquicia californiana en un comunicado.

Myers era director general de los Warriors desde 2012 y bajo su gestión el equipo abrió un magnífico ciclo ganador con estrellas como Steph Curry, Klay Thompson o Kevin Durant (2016-2019) y líderes como Draymond Green, culminado el año pasado con el cuarto anillo ganado contra los Boston Celtics.

En estas once temporadas, Myers fue elegido dos veces como mejor directivo del año y los Warriors expresaron su agradecimiento por el trabajo desarrollado en un comunicado. "Es complicado. Siento muchas emociones distintas que sigo procesando. Este trabajo, y lo digo para cualquier profesión, requiere involucración total y si no puedes hacerlo, no deberías hacerlo. Esta es la razón por la que no puedo hacerlo", explicó Myers en una rueda de prensa. "No me parece correcto hacer algo cuando no puedo darlo todo en mi trabajo. Tengo un tremendo respeto por este equipo", agregó.

Los Warriors fueron eliminados en la segunda ronda de los 'playoffs' este año contra Los Angeles Lakers, tras una temporada marcada por los altibajos y por un rendimiento muy negativo fuera de casa.