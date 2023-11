Phelps: "Quiero ayudar a las personas que lo están pasando mal"

El ex nadador estadounidense fue uno de los protagonistas de la World Business Forum #WOBI Aspira a dejar un legado más allá de su carrera: "Yo también pensé en suicidarme y quiero ayudar a esta gente"

Michael Phelps, una de las grandes leyendas de la natación mundial, fue uno de los grandes protagonistas del World Business Forum #WOBI que se ha celebrado este miércoles en Madrid.

Una cita en la que el exnadador estadounidense, ganador de 28 medallas olímpicas, 23 de ellas de oro, reflexionó sobre su carrera y la importancia de la saluda mental, algo con lo que tuvo que lidiar durante su etapa como nadador. Un duro relato sobre las sombras que acompañaron su carrera y que, ahora, pueden servir de ejemplo para ayudar a otros.

El nadador repasó sus inicios en la piscina, cuando entrenaba con otros niños ocho años más grandes que él. "Era raro, pero disfrutaba haciéndolo. Siempre he disfrutado nadando, aunque este es un deporte bastante solitario. No puedes hablar con nadie, ni escuchar música... Eres tú contigo mismo. No podemos hablar unos con otros, aunque no me gusta usar la palabra 'no poder', habría que quitarla del diccionario", explicó.

Poco después, en 2004, sufrió sus primeros problemas de saluda mental, con una depresión estacional. "Después, en 2014, tuve la segunda depresión. No quería estar vivo. No comía, no bebía, me fui a un centro de recuperación. Estaba luchando por mi vida más de lo que la gente podía imaginar. En esos momentos, cuando estaba mal, me daba golpes porque pensaba 'no estoy haciendo mi trabajo'", recordó.

@MichaelPhelps comparte en #WBFMAD claves fundamentales para rendir al máximo bajo presión.



A través de lecciones aprendidas en los momentos difíciles, destaca la importancia de ser capaces de afrontar el fracaso y la duda, manteniendo siempre la motivación. 🚀#WOBI pic.twitter.com/1xeiVInS4z — WOBI En Español (@wobi_es) November 15, 2023

Una situación que le obligó a internarse en un centro para intentar poder salir del bache."Le mandé un mensaje a mi madre antes de entrar, le dije que estaba asustado y que no sabía qué hacer. No obtuve respuesta", rememoró.

Phelps aspira a dejar un legado, más allá de sus logros deportivos, y cree que será recordado por su etapa posterior. "Quiero ayudar a las personas que lo están pasando mal. Quiero salvar vidas. Yo también pensé en suicidarme y quiero ayudar a esta gente. Hay luz al final del túnel", comentó en su ponencia.

Phelps reconoció que ahora se encuentra "cómodo" pero recordó que hay mucha gente con problemas de salud mental. "Una de cada cuatro personas tiene un problema de salud mental y no lo hablan. Si todos habláramos es algo que se normalizaría", apuntó.

El medallista olímpico ofreció también consejos para cuidar la salud mental, destacando la necesidad de cuidarse a uno mismo. "Tómate diez ó treinta minutos al día para ti, vete al gimnasio... Date algo de tiempo para dar tu mejor versión", argumentó. Además, se refirió a las nuevas generaciones. "Quiero enseñar a los chavales que no importa lo que persigas, que siempre es viable conseguirlo. No podemos volar, pero si hacer cualquier otra cosa", aseguró.