Sánchez presenta a Gabilondo como lo "opuesto al narcisismo" de Ayuso

El presidente del Gobierno acusa a la líder madrileña de bloquear las ayudas a la Comunidad al adelantar los comicios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este sábado al aspirante socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, como el "candidato capaz de llegar a acuerdos" y ha arremetido contra la actual presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por considerar que está "bloqueando" ayudas del Gobierno al haber adelantado las elecciones al 4 de mayo.

El también secretario general del PSOE ha apoyado al candidato socialista Ángel Gabilondo en la sede de Ferraz para presentar la campaña de cara a estos comicios del 4 de mayo.

Aquí, Sánchez ha elogiado a Gabilondo, que ha elegido el lema para su campaña 'Gobernar en serio', como el candidato "opuesto al narcisismo" que, a su juicio, se está adueñando de la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso.

En este punto, el presidente del Gobierno ha arremetido contra Ayuso por haber "bloqueado las ayudas" del Ejecutivo central y le ha recordado además que la Comunidad de Madrid "está en los peores datos sanitarios de toda España". Por ello, también le ha recriminado que el Ejecutivo madrileño "se desmarque semana tras semana" de los acuerdos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

"Madrid no es extremismo, no es odio, Madrid es progreso, solidaridad y, sobre todo, es respeto", ha señalado Sánchez, que, a renglón seguido, ha criticado la "nula contribución política" del Gobierno madrileño a la Comunidad de Madrid "y a la política en general".

El jefe del Ejecutivo ha censurado que el Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso "haya aprobado una sola ley" durante sus dos años de legislatura: "¿Y sabéis cuál es? Aquella que modifica la ley del suelo de la Comunidad de Madrid, justo esa ley, la única, la que tiene que ver con lo de siempre, con la especulación cuando gobierna el PP en Madrid".

Durante este primer acto de precampaña del PSOE madrileño en el que ha participado, Sánchez ha evitado hacer referencia explícita a Más Madrid y a Unidas Podemos, tras el anuncio esta semana de que sería su todavía vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, el candidato de la formación 'morada'.

No obstante, sí que ha lanzado el mensaje de que, en este sistema multipardisita, Gabilondo es "el único candidato en Madrid que puede acordar con ambas manos" y ha recordado que fue él, el que consiguió ganar las pasadas elecciones autonómicas del 26 de mayo.

"En esta campaña, los gritos y la bronca se los dejamos a otro, nosotros no vamos a pedir que voten contra nadie, les pediremos que apoyen lo que no han tenido en estos dos años. Que voten por un Gobierno serio, centro en los importante", ha sentenciado el secretario general del PSOE.

"Fantasías y delirios"

Por su parte, el candidato socialista a las elecciones autonómicas madrileñas del 4 de mayo, Ángel Gabilondo, ha pedido respeto para la inteligencia ciudadana y poner en el centro las soluciones a los problemas de Madrid aparcando "fantasías y delirios".

Gabilondo ha pedido al PSOE que trabajen por la ciudadanía, no "por revancha o partidismo, sino por Madrid".

El candidato ha subido al estrado en un acto retransmitido telemáticamente después de contabilizar las catorce veces que Sánchez se ha referido a él como "serio". "He pillado la indirecta", ha bromeado, después de reafirmarse como tal y comprometerse a ponerse al frente de un "gobierno serio y en serio" y tras matizar que lo contrario a serio es frívolo.

También ha dado la razón a quien le llama 'soso', si es que se refieren a 'sosegado', porque él no vocifera cuando se tratan asuntos como la vacunación o la recuperación económica. "Y no quiero resumir mi programa en un tuit, yo tengo mucho más que decir", ha lanzado.

Y ha aclarado que por muy serio que sea no es aburrido. "Detesto el aburrimiento. Me tomo las cosas serias en serio, como que hay miles de madrileños que han crecido con crisis, mis alumnos que siguen sin casa, sin trabajo y con miedo, con sus abuelos trabajando y sus padres en paro o sobreviviendo cuando en Madrid no faltan recursos y sí sobra espectáculo", ha enumerado.

Además se ha descrito como una persona con pasión. "Yo soy una persona muy apasionada por lo que hace. Se te nota poco, podrá decir alguno, pero soy un candidato apasionado. Creo apasionadamente en la bondad del proyecto", ha afirmado después de citar a Hegel al apuntar que "nada grande se ha hecho sin pasión".