Pedro Sánchez y su posible dimisión, hoy en directo: Manos Limpias admite la posibilidad de que su denuncia se base en noticias falsas

Comunicado de Manos Limpias | "Deberán asumir la falsedad"

El secretario general de la entidad ha declarado en un comunicado que se basaron en informaciones periodísticas: "No ha habido en el actuar de Manos Limpias el más mínimo acto falsario".

Miguel Bernad ha apuntado que será el Juez Instructor quién deberá comprobar si las informaciones son ciertas o no: "Si las mismas no son ciertas, serán quienes las publicaron, quienes deberán asumir la falsedad, pero si no son inciertas, entendemos que la causa judicial deberá proseguir".