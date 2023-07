Elecciones generales España 2023, hoy en directo: Yolanda Díaz ataca a Feijóo en el día del debate a tres en RTVE

10:46

Feijóo no admite que mintió sobre pensiones: "Cometí una inexactitud"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha resistido esta mañana a admitir que mintió sobre las pensiones y ha dicho más de cinco veces que lo que cometió fue una "inexacitud". "Yo no mentí ni miento y, si alguna vez digo alguna cosa que no es correcta, no es fruto de la mentira, sino fruto de la inexactitud y la rectifico", ha afirmado.