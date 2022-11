Mbappé sigue rompiendo récords

El francés guio a su selección hasta los octavos de final con un doblete ante Dinamarca Ya suma 31 tantos con Francia, el mismo registro que logró Zinedine Zidane

El delantero del PSG, Kylian Mbappé, fue uno de los grandes protagonistas en este inicio del Mundial de Qatar 2022. Con un meritorio doblete ante Dinamarca, el atacante ya suma un total de 31 tantos con la selección absoluta de Francia.

El francés, que firmó recientemente su renovación el conjunto parisino y cerró cualquier posibilidad de ir al Real Madrid en un corto periodo de tiempo, ha igualado a un futbolista histórico como Zinedine Zidane (también con 31) en el ranking de goleadores.

El ex del AS Mónaco, además, es el jugador que más goles registra a los 23 años con un total de 31. Tan solo David Trezeguet, con un total de 16, se le acerca en este aspecto goleador: su trascendencia y liderazgo ofensivo es absoluto y categórico.

El combinado dirigido por Didier Deschamps se convirtió en la primera selección que logra el billete para los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Como vigente campeona y máxima aspirante, el equipo ha cumplido los pronósticos en esta fase de grupos.

