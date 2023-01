Messi explica cómo vivió su familia el Mundial de Qatar

El astro argentino ha hablado del sufrimiento y, a su vez, liberación, de su entorno más cercano en los días de Qatar "Había recibido muchísimas críticas de todos los colores durante mucho tiempo, y yo sé que mi familia sufría igual o más que yo" ha comentado

Leo Messi ha sido entrevistado por primera vez después de conseguir el tan ansiado Mundial en Qatar. El argentino ha hablado en 'Radio Urbana Play' donde se ha sincerado sobre cómo vivió su familia los días de Mundial y lo que significó para ellos ver al '10' alzar la Copa del Mundo después de ser tan criticado en su país.

El capitán de la albiceleste, a pesar del sufrimiento, tiene un gran recuerdo de esos días. "Fue un mes increíble para mí y mi familia. Thiago estaba enloquecido. Ver cómo disfrutaba, cómo lo sentía, cómo sufría... porque después del partido con Holanda lloraba. O Mateo haciendo cuentas después del partido que perdimos contra Arabia. Ciro es el que menos entiende, pero los otros dos lo vivieron como hinchas. Sufriendo, viviéndolo al máximo, disfrutándolo. Incluso cuando volvimos a París extrañábamos los días en Qatar. La pasamos muy bien" ha comentado.

Sin embargo, Leo también ha explicado que ganar el Mundial no era una obligación como muchos decían, sino una liberación, después de tantos años recibiendo críticas en Argentina.

Él mismo ha explicado su famoso "ya está" a su familia tras el pitido final. "Significó que ya está, que ya se había terminado. A ella, a mi familia, después de tanto tiempo, de tanto sufrimiento. Porque hubo épocas en las que sufrí muchísimo con la Selección. Muchas decepciones, finales perdidas. Siempre haber estado tan cerquita y que nunca se dé. Había recibido muchísimas críticas de todos los colores durante mucho tiempo, y yo sé que mi familia sufría igual o más que yo. Siempre querían demostrarme que estaban enteros, fuertes, pero yo sabía que por dentro estaban sufriendo muchísimo por las cosas injustas que se dijeron hacia mi persona, que sobrepasaban lo futbolístico e iban más allá. Eso me molestaba y me dolía. Y bueno, ganar la Copa del Mundo era como cerrar el ciclo... ganamos la Copa América, el Mundial. Ya está. No queda nada, se terminó" ha sentenciado.

Finalmente, sobre el vídeo viral que Antonella subió a Instagram de él bailando, Leo dijo que "son momentos que estábamos solos ahí, esperando que llegue la familia. Estábamos con los preparativos del 24. Lo vi, me gustó y lo mandé. No soy de pensar en la repercusión, sino en hacer lo que siento. Es la manera en la que vivo también".