Rodri: "Busquets y yo somos dos grandes jugadores y podemos jugar juntos"

El centrocampista del City está "convencido" de que durante el Mundial Luis Enrique usará la fórmula del doble pivote y también se ve como central "Pep y Luis Enrique son dos de los mejores entrenadores del mundo sin duda y tengo la suerte de tener a los dos", aseguró Rodri

El centrocampista Rodri fue el futbolista elegido para hablar con la prensa en la previa del amistoso de este jueves (17.00h) contra Jordania. Una rueda de prensa en la que se habló del hecho de compartir posición, la de pivote defensivo, con Sergio Busquets, el capitán de la Roja.

"Somos dos grandes jugadores, competimos por un puesto, pero podemos jugar los dos juntos", aseguró Rodri, quien añadió que "es una decisión del mister. Los jugadores inteligentes siempre se entienden en el campo y no me cabe duda que habrá partidos que el mister nos pondrá juntos, ganaríamos en muchos aspectos", Y recordó que "con Xavi y Xabi Alonso ganamos un Mundial".

Tampoco desdeñó la opción de jugar de central. Todo lo contrario. "Estoy abierto a todo. He jugado bastante en mi equipo y me puedo adaptar perfectamente, creo que estoy preparado físicamente, me sentí bien ante Portugal y yo lo que quiero es jugar y así se lo he trasladado al mister", dijo el madrileño.

Entrenado por los mejores

A Rodri le entrena Pep Guardiola en el Manchester City y Luis Enrique en la selección. Un lujo para el ex del Atlético. "Pep y Luis son dos de los mejores entrenadores del mundo, sin duda. He tenido la suerte de estar con ellos prácticamente el mismo tiempo y solo viendo mi evolución habla de lo buenos que son", explicó.

Sobre la selección española, Rodri señaló que la juventud no es problema porque ya tienen experiencia en grandes competiciones y comentó el actual "es uno de los mejores vestuarios en los que he estado, sin duda, y esto gana campeonatos. Somos la selección que més hemos estado ahí, nos falta el pasito de ganar un torneo, pero venimos con ambición y se tiene que mostrar en el campo".