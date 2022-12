¡Neymar jugará ante Corea del Sur!

Tite ha confirmado en rueda de prensa que el '10' está de vuelta tras su lesión Neymar sufrió un esguince en el primer partido y descansó en los dos siguientes

Llega la fase del 'KO' para Brasil y Neymar no piensa perdérselo. Se quedó fuera de los partidos ante Suiza y Camerún por un esguince en el tobillo derecho y ahora está de vuelta para los octavos de final del Mundial. Así lo ha confirmado Tite en rueda de prensa, donde ha asegurado que el futbolista brasileño jugará ante Corea del Sur.

Neymar ya se ejercitó en las últimas horas junto al resto de sus compañeros y ha seguido el plan establecido. Ante Suiza tenía imposible jugar y ante Camerún, si las cosas no se torcían, tampoco tenía previsto llegar. Sí tenía en su cabeza estar cuando el Mundial se pusiera a vida o muerte. Y así ha sido.

Brasil ha sabido vivir bien sin Neymar. Paquetá asumió la responsabilidad ante Suiza mientras que Rodrygo lo hizo ante Camerún. Sin embargo, no hay nadie como el '10' en Brasil. Noticia buenísima para los intereses de una selección brasileña que, si no hay sorpresa, no debería tener demasiados problemas para eliminar a Corea del Sur. Veremos.