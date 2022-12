Neymar vuelve a entrenarse

El astro brasileño ha pisado el césped y ultima su recuperación para estar en el duelo de octavos Ney solo pudo disputar el primer partido pero parece que estará listo para medirse a Corea del Sur, si fuera necesario

El brasileño Neymar Júnior se ejercitó este sábado con sus compañeros de la 'Canarinha' por primera vez desde que sufrió la lesión en el tobillo derecho que le ha tenido KO desde el partido ante Serbia.

Neymar tocó balón por primera vez desde el encuentro ante Serbia en un entrenamiento a puerta cerrada en el Grand Hamad Stadium, donde la selección brasileña se ejercita durante el Mundial.

El atacante trabajó con el grupo en lo que supone una prueba definitiva para saber si está recuperado de la lesión en los ligamentos del tobillo derecho que sufrió ante las continuas entradas de los jugadores serbios y que le han obligado a perderse los duelos ante Suiza y Camerún.

La incógnita es si Neymar estará listo para el encuentro de cuartos de final ante Corea del Sur de este lunes. El '10' ha pasado estos días en el hotel de concentración, con ejercicios de recuperación en la piscina y sin forzar.

Sin Neymar, Brasil venció a Suiza (1-0) y perdió ante Camerún (0-1), dejando por el camino un solo gol y una incipiente preocupación por la pesadez del ataque de la 'Canarinha', que también ha perdido por lesión al delantero suplente Gabriel Jesús y a Alex Telles. Sus ausencias ya están confirmadas para lo que resta de Copa del Mundo.

De no recuperarse a tiempo, Tite podría optar por Rodrygo en la posición del '10', como ante Camerún. "Ney me ha pasado mucha confianza porque es un genio en esta posición. Jugar ahí es muy difícil, tienes pocos espacios, tienes que ser muy rápido, pero me gusta jugar ahí", dijo el futbolista del Real Madrid tras la derrota ante la selección africana.

Otra opción es la que utilizó ante Suiza, con doble pivote con Casemiro y Fred, y Lucas Paquetá por delante.