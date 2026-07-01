Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo

El internacional marroquí Mohamed Chibi compartió una imagen del seleccionador senegalés en su Instagram con el siguiente menaje: “Ahora vete y llora”. Sin duda, estaba esperando el momento tras lo sucedido en la Copa África.

Tras el encuentro, Rudi Garcia, seleccionador de Bélgica, mencionó que “sabíamos que con 2-0 harían todo por proteger su portería, lo que en mi opinión es un error grave. Recuérdenme cuando vayamos ganando 2-0 que no hagamos eso, nunca".