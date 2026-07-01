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MUNDIAL 2026
Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo
Sigue en directo hoy en SPORT toda la actualidad del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026
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El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 no para. Después de la apasionante jornada de este lunes, en la que Brasil de Carlo Ancelotti sufrió para tumbar a Japón y cayeron eliminadas Alemania y Países Bajos, llega el turno de una de las favoritas al título, Francia, y una de las amfitrionas, México. En este directo de SPORT podrás seguir la última hora de la Copa del Mundo.
El internacional marroquí Mohamed Chibi compartió una imagen del seleccionador senegalés en su Instagram con el siguiente menaje: “Ahora vete y llora”. Sin duda, estaba esperando el momento tras lo sucedido en la Copa África.
Tras el encuentro, Rudi Garcia, seleccionador de Bélgica, mencionó que “sabíamos que con 2-0 harían todo por proteger su portería, lo que en mi opinión es un error grave. Recuérdenme cuando vayamos ganando 2-0 que no hagamos eso, nunca".
Honda pide una oportunidad en el banquillo de Japón
Cuanto menos sorprendente. Keisuke Honda, leyenda del fútbol nipón, pide una oportunidad en el banquillo de Japón. Lo hizo a través de su cuenta de 'X' asegurando que "aunque creo que habrá opiniones divididas, déjame decirlo... Vi la noticia de que le están ofreciendo a Hajime Moriyasu un contrato de un año para continuar, pero si es una oferta provisional porque no hay candidatos obvios para el próximo entrenador, entonces pruébenme a mí por un año. Si perdemos la Copa Asiática, despidanme sin discusión. Me lanzo a ese desafío". ¿Se merece la oportunidad?
Se había especulado que el cambio se podía explicar por problemas físicos, pero el propi Gueye se encargó de desmentirlo antes de publicar el mensaje en Instagram: "Estaba bien físicamente, después es el entrenador quien hace sus elecciones… Lo respeto", mencionó.
Con 0-2 en el marcador, el técnico de los Leones de Teranga optó por sustituir a uno de sus hombres clave en el centro del campo, Pape Gueye, que reaccionó muy mal a la sustitución. Tras quedar eliminado, aseguró en Instagram que "ya hablaré de la eliminación. De momento anuncio que mientras siga este cuerpo técnico me tomaré una pausa de la selección".
¡Buenos días! El día se ha presentado 'calentito' tras el pinchazo senegalés a última hora. El equipo de Thiaw dejó escapar un triunfo casi cerrado ante Bélgica y se despidió del Mundial de la forma más cruel. Ahora, todo ha estallado a nivel interno.
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