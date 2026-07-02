La desorbitada diferencia de valor entre España y Austria: ¡Casi mil millones de por medio!

Duelo decisivo el de esta noche, a partir de las 21:00 h, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, entre España y Austria. Las dos selecciones buscarán el pase a los octavos de final del Mundial en el primer partido a vida o muerte que disputarán ambos combinados.

En este escenario, España parte como la gran candidata para pasar de ronda. Sin embargo, si algo está demostrando esta Copa del Mundo es que no hay favoritos claros. Y, si no, que se lo pregunten a Alemania. El presunto dominio de España se refleja tanto en los nombres como en el juego. La selección española es una de las mejores del mundo y cuenta con estrellas de talla mundial como Lamine Yamal, Pedri o Rodri.

España también domina con mucha superioridad en otra faceta: el valor de mercado. De hecho, la diferencia entre ambas plantillas es abismal. El valor de mercado de España supera en casi 1.000 millones de euros al de la selección austríaca. Una auténtica barbaridad.

Lamine Yamal, en un partido con la selección / Luis Garduño / ESTO / OEM / Luis Garduño / ESTO / OEM / Europa Press

La diferencia entre el jugador más caro de España y el más valioso de Austria lo dice todo. Lamine Yamal es el futbolista con mayor valor de mercado de la selección española, con un total de 200 millones de euros. Por su parte, el jugador más caro del combinado austríaco es Konrad Laimer, futbolista del Bayern de Múnich, con un valor de 32 millones. Es decir, hay 168 millones de diferencia entre ambos.

Pero el asunto no acaba ahí. Hasta 13 jugadores españoles, sin contar a Lamine Yamal, tienen un valor de mercado superior al de Laimer. Son Joan García (45M), Pau Cubarsí (80M), Marc Cucurella (50M), Eric García (40M), Marc Pubill (35M) y Pedro Porro (35M). En el centro del campo aparecen Pedri (150M), Martín Zubimendi (75M), Dani Olmo (60M) y Rodrigo Hernández (50M). Y, en la delantera, Álex Baena (40M), Nico Williams (40M) y Ferran Torres (50M).

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La diferencia total entre las dos plantillas es todavía más contundente. Según Transfermarkt, el valor de mercado de la selección española asciende a 1.220 millones de euros, frente a los 245 millones de la plantilla de Austria. Una distancia de casi 1.000 millones que evidencia la enorme brecha económica entre ambos equipos.