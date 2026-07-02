Brian Cipenga, la estrella de la Hypermotion que puso a Inglaterra contra las cuerdas

Con el inicio de las eliminatorias, el número de equipos eliminados sigue subiendo. En el primer partido de la tarde-noche, el combinado al que le ha salido cruz ha sido la República Democrática del Congo, que ha caído en dieciseisavos ante la Inglaterra de Kane y Gordon (2-1). No obstante, el partido empezó torcido para los ingleses, puesto que los congoleños salieron sin ningún temor y un gol de Brian Cipenga puso a los 'Three Lions' en tensión.

Tal vez, un protagonista inesperado. Y es que el Mundial de Cipenga no estaba siendo demasiado llamativo; ni mucho menos, uno de los jugadores más destacados de la selección congoleña. Su Mundial ha ido de menos a más, porque tras no gozar de minutos en los dos primeros compromisos mundialistas, en el tercer y último partido de la fase de grupos empezó de titular y disputó 72 minutos en la decisiva victoria contra Uzbekistán (3-1).

De cara a la crucial eliminatoria de dieciseisavos, su nombre figuraba en la lista de candidatos a ocupar una de las tres posiciones de ataque aunque por delante tenía a nombres de mayor ascendencia como Cedric Bakambú o Simon Banza.

Una titularidad correspondida

Sin embargo, el entrenador ha confiado en el extremo de 28 años que ha respondido a la confianza de su entrenador, Sébastien Desabre, con hechos. Todavía no se había alcanzado el minuto 10 de partido cuando recibió al segundo palo un centro que no logró rematar su compañero ni despejar la defensa. Su disparo entró por el primer palo, en un grave error de colocación de Pickford (0-1).

Más allá del gol, el atacante africano se convirtió en un auténtico dolor de muelas para Djed Spence y Konsa, encarando y desequilibrando constantemente por la izquierda y mandando centros que Wissa no supo aprovechar.

Cipenga fue sustituido en el minuto 76 por Théo Bongonda, otro conocido del fútbol profesional de nuestro país por su paso por Celta y Cádiz, justo después del empate de Inglaterra.

Nombre propio de la Hypermotion

Brian Cipenga ha sido, sin duda, uno de los hombres clave de la gran temporada del Castellón y uno de los nombres a destacar de la liga Hypermotion. Todo un puñal por la banda, un dolor de cabeza para las defensas rivales e insaciable en el intento. Aterrizó en Castellón en verano de 2024, procedente del Paços Ferreira portugués.

Con unos números bastante discretos, su primera temporada en Segunda División no fue nada del otro mundo, y dejaron que desear. Pero en la última temporada ha estado sensacional con muy buenas cifras goleadoras y asistentes (6 goles y 9 asistencias) para llevar al Castellón a un play-off de ascenso en el que no pudo ser de la partida.

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La convocatoria mundialista de la RD Congo le obligó a abandonar la disciplina 'orellut' antes de tiempo y se perdió la semifinal ante el Almería, que tuvo un triste desenlace para su equipo. Además, su aventura castellonense finalizó y fichó por el Almería, firmando un contrato de tres temporadas más otra opcional.