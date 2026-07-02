Pape Gueye prende fuego a Senegal: pide la cabeza de Thiaw tras una eliminación inexplicable

Senegal y Bélgica sorprendieron al planeta. Los africanos, por su maravillosa propuesta futbolística, por su dominio y por agobiar a Courtois constantemente. Hasta dos veces tuvo que encomendarse a la madera el portero belga. Los europeos, por todo lo contrario: un fútbol plano, aburrido, envejecido y casi en decadencia. Al final, tuvieron que recurrir a la rocosidad de Romelu Lukaku para esconder su falta de dinamismo. ¿Cómo reaccionan, entonces, si les digo que los que siguen con vida en el Mundial son los Diablos Rojos?

Así de cruel es este deporte. Senegal ganaba 0-2, mandaba en el marcador, en el ritmo y en la emoción. De hecho, el resultado era corto por lo que se había visto sobre el césped. Tenía a Bélgica agarrada del cuello, a Courtois trabajando bajo asedio y a la afición africana saboreando una noche de esas que pueden ser históricas. Pero el fútbol, cuando huele sangre, también sabe ser despiadado con quien no remata.

Ismaila Sarr celebra su gol ante Bélgica / STEPHEN BRASHEAR / EFE

El punto de quiebre llegó con una decisión que ahora puede ser una de las más controvertidas de la historia de los Leones de Teranga: Pape Thiaw sustituyó a Pape Gueye en el minuto 66. El jugador del Villarreal, una de las estrellas del equipo, reaccionó realmente mal. Su cara lo decía todo. Gestos de incredulidad aún en el rectángulo de juego y un golpe a una nevera fuera de él que dejaba claro que consideraba que, pese al 0-2, debía seguir sobre el campo. Venía de endosarle dos trallazos a Irak.

Pape Gueye, durante el partido contra Bélgica / EUP

Entonces llegó lo que Gueye pareció presagiar sobre el césped. Sin saber muy bien cómo, la rocosidad de Lukaku metió a Bélgica en el partido con un gol al primer palo en el 86'. Pero el susto fue demasiado real y, tres minutos después, en el 89', Tielemans metió la cabeza tras un centro de su enemigo Trossard (pocos minutos antes habían tenido que ser separados por sus compañeros en una discusión), haciendo buena la mala salida de Diaw. A la prórroga y sin Gueye.

En el 120+5' llegó el golpe definitivo: un penalti polémico que Tielemans, muy nervioso (nótese la ironía), clavó en la escuadra para transformar la noche senegalesa en una pesadilla. La realización buscó a un Gueye que se convirtió en absoluto protagonista desde aquel momento.

Tras el partido, Thiaw intentó explicar la sustitución con un argumento físico. “Teníamos problemas físicos, había jugadores que no daban más...”, deslizó el seleccionador. Pero Gueye no dejó que la versión respirara demasiado tiempo. “Estaba bien físicamente, después es el entrenador quien hace sus elecciones… lo respetamos”, respondió en zona mixta. El mensaje, demoledor, era extremadamente light para lo que tenía reservado en sus redes sociales.

Allí soltó el bombazo. Con tiempo para pensar, meditar y elegir bien sus palabras, Gueye anunció públicamente su pausa con la selección. ¿El motivo? El cuerpo técnico. “Ya hablaré de la eliminación. De momento anuncio que mientras siga este cuerpo técnico me tomaré una pausa de la selección”, publicó en su Instagram.

No fue una queja ni un calentón. Fue un desafío consciente y directo. Gueye puso en duda el liderazgo de Thiaw. O cambia el banquillo, o Senegal se expone a perder a una de sus figuras más importantes. Así terminó una noche cruda y casi inexplicable para Senegal. Con un incendio mayúsculo que a ver quién consigue apagar.