La impresionante remontada de Bélgica ante Senegal no esconde algo realmente preocupante: Kevin De Bruyne está sufriendo, y eso son malísimas noticias para los amantes del deporte rey.

El actual jugador del Nápoles salió en la foto del triunfo de los Diablos Rojos, pero lo hizo con el peto puesto, tras abandonar el campo en el minuto 56 con un 0-2 en contra y después de firmar otro partido triste, muy alejado de lo que ha significado para su selección durante tantos años.

Que Rudi García lo eligiese como el segundo cambio cuando su equipo tenía pie y medio fuera del Mundial no fue casualidad. Fue el escenario idóneo para que el técnico francés tomara una decisión que seguramente rondaba por su cabeza desde hacía varios partidos, pero que no se atrevía a ejecutar por un factor que lo condiciona todo en el fútbol: la jerarquía. En el pasado, habría sido impensable verlo abandonar el campo, sin problemas físicos, con su equipo perdiendo. Y no por estatus, sino por el nivel que ya no ha podido mostrar en este Mundial.

De Bruyne, sustituido antes de la hora de partido contra Senegal / STEPHEN BRASHEAR / EFE

Jérémy Doku también formó parte de ese 'pack', dejando el terreno de juego para que entrasen Raskin (por De Bruyne) y Lukebakio (por el actual jugador del City), pero él sí está en su plenitud futbolística tras ser uno de los jugadores más desequilibrantes de la Premier League.

Sea como fuere, el tiempo pasa y no perdona a nadie. De Bruyne ya tiene 35 años y, aunque ha sido un hombre importantísimo estas últimas temporadas en Nápoles, ya no es el ojito derecho de Guardiola en el City. Bélgica y el propio jugador lo notan. Lo cierto es que, aunque resulte triste, ha dado señales de ese desgaste en cada encuentro.

La aventura belga arrancó con dos empates que despertaron muchas críticas y dudas: 1-0 ante Egipto y 0-0 contra Irán. En el primer duelo disparó al palo, una de las pocas llegadas en ataque que tuvo. En el segundo, estuvo aún más lejos de ser determinante.

Dos tropiezos inesperados en los que De Bruyne no pudo ser decisivo. Frente a Nueva Zelanda se quitó un peso de encima, marcando el 0-3 y su primer gol de este Mundial, pero la sensación era la misma: poco a poco puede ayudar menos a su país.

De Bruyne celebra el gol ante Nueva Zelanda / BOB FRID / EFE

La remontada ante Senegal no cambia el diagnóstico; solo lo maquilla. Bélgica sobrevivió cuando De Bruyne ya no estaba sobre el césped. Durante más de una década, los Diablos Rojos miraban al centro del campo y encontraban respuestas en sus botas. Ahora, cada vez con más frecuencia, encuentran dudas.

Pero el Mundial, cruel como pocos escenarios, no espera a nadie. Ni siquiera a los genios. Rudi García tomó la decisión, sorprendentemente, le salió bien. De Bruyne será titular contra Estados Unidos en octavos, pero si las cosas se ponen feas, ya no sorprenderá a nadie no verlo sobre el césped.