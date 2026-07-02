MUNDIAL 2026
Así está el cuadro del Mundial 2026 en octavos: cruces, selecciones clasificadas y rival de España
Consulta cómo está el cuadro de la fase Mundial 2026 con los primeros resultados de dieciseisavos, cómo se reparten los cruces de octavos y el camino de la selección española hacia la gran final del 19 de julio
El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá está a un paso de poner rumbo a octavos. Una a una, las 32 selecciones que consiguieron superar el corte de la fase de grupos han salido escena en las rondas eliminatorias con el mismo objetivo de alcanzar la gran final del 19 de julio.
En esta edición, los cruces arrancan desde los dieciseisavos de final, una ronda adicional que amplía las opciones para selecciones menos habituales en estas instancias y les permite soñar en el escenario más grande del fútbol mundial.
El cuadro de la fase final del Mundial 2026
La primera selección en certificar su presencia en la siguiente ronda fue la anfitriona Canadá, que sufrió para apear a Sudáfrica. El solitario tanto de Eustaquio en el descuento consiguió desnivelar un choque de lo más igualado para que los americanos avancen una casilla en el cuadro, dónde se enfrentarán a la ganadora del cruce entre Países Bajos y Marruecos.
A los norteamericanos se les unió luego Brasil, que derrotó a Japón con un agónico gol de Martinelli en el añadido que sirvió para culminar la remontada. Sano adelantó a los nipones y Casemiro lo igualó en la segunda mitad. Y por la noche Paraguay que tumbó a Alemania y Marruecos que acabó con Países Bajos, también sellaron su pase.
Este martes Noruega sufrió para eliminar a Costa de Marfil y Francia demostró otra vez porque es el gran favorito para ganar el Mundial tras ganar con solvencia a Suecia. Por la madrugada, México superó a Ecuador en el Azteca. Hoy, Inglaterra remontó sobre la bocina contra Congo y Bélgica superó a Senegal tras un penalti final en la prórroga. Estados Unidos ganó jugando con 10 buena parte de la segunda mitad a una Bosnia que hizo muy poco.
Hoy, España superó a Austria en su partido de dieciseisavos a las 21:00 horas y durante la madrugada del jueves al viernes se enfrentan Portugal y Croacia (01:00 horas), del que saldrá el rival de España, y Suiza y Argelia (05:00 horas). Ya en horario peninsular, Austria y Egipto se verán las caras el viernes a las 21:00 horas.
El calendario de la fase final del Mundial 2026
Dieciseisavos de final
- Sudáfrica vs Canadá: 0-1
- Brasil vs Japón: 2-1
- Alemania vs Paraguay: 1-1 (gana Paraguay en penaltis)
- Países Bajos vs Marruecos: 1-1 (gana Marruecos en penaltis)
- Costa de Marfil vs Noruega: 1-2
- Francia vs Suecia: 3-0
- México vs Ecuador: 2-0
- Inglaterra vs Congo DR: 2-1
- Bélgica vs Senegal: 3-2
- EEUU vs Bosnia: 2-0
- España vs Austria: 2-0
- Viernes, 3 de julio (01:00): Portugal vs Croacia
- Viernes, 3 de julio (05:00): Suiza vs Argelia
- Viernes, 3 de julio (20:00): Australia vs Egipto
- Sábado, 4 de julio (00:00): Argentina vs Cabo Verde
- Sábado, 4 de julio (03:30): Colombia vs Ghana
Octavos de final
- Sábado, 4 de julio (19:00): Canadá vs Maruecos
- Sábado, 4 de julio (23:00): Paraguay 1E-3ABCDF vs ganador 1I-3CDFGH
- Domingo, 5 de julio (22:00): Brasil vs Noruega
- Lunes, 6 de julio (02:00): México - Inglaterra
- Lunes, 6 de julio (21:00): ganador 2K-2L vs España
- Martes, 7 de julio (02:00): ganador 1D-3BEFIJ vs Bélgica
- Martes, 7 de julio (18:00): ganador 1J-2H vs ganador 2D-2G
- Martes, 7 de julio (22:00): ganador 1B-3EFGIJ vs ganador 1K-3DEIJL
Cuartos de final
- Jueves, 9 de julio (22:00): ganador octavos (1E/1I) vs ganador octavos (2A/1F)
- Viernes, 10 de julio (21:00): ganador octavos (2K/1H) vs ganador octavos (1D/1G)
- Sábado, 11 de julio (23:00): ganador octavos (1C/2E) vs ganador octavos (1A/1L)
- Domingo, 12 de julio (03:00): ganador octavos (1J/2D) vs ganador octavos (1B/1K)
Semifinales
- Martes, 14 de julio (21:00): ganador cuartos 1 vs ganador cuartos 2
- Miércoles, 15 de julio (21:00): ganador cuartos 3 vs ganador cuartos 4
Tercer y cuarto puesto
- Sábado, 18 de julio (23:00): perdedor semifinal 1 vs perdedor semifinal 2
Final
- Domingo, 19 de julio (21:00): ganador semifinal 1 vs ganador semifinal 2
¿Dónde ver todos los partidos del Mundial 2026 por TV y en directo?
En España, todos los partidos del Mundial 2026 se podrán ver por TV y online a través de la plataforma de pago DAZN, que ofrece una cobertura completa del torneo. Cada uno de los 104 partidos de la fase de grupos y las rondas eliminatorias que componen el torneo se podrán ver a través de la página web, la aplicación y los diferentes canales de DAZN.
La emisión de los partidos de la selección española, además de una selección de encuentros tanto de fase de grupos como de las eliminatorias, correrá al cargo de La 1 y RTVE Play. En Catalunya, estos partidos también se pondrán ver en La 2 Cat, ofreciendo la alternativa de disfrutar de las narraciones en catalán.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial 2026 a través de nuestras narraciones en directo, crónicas y las mejores declaraciones de los protagonistas, así como el análisis de los partidos clave de la mano de nuestro equipo especial.
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