Sale a la luz el dineral que gana David Beckham con las pausas de hidratación del Mundial: "Es una barbaridad"

Las pausas de hidratación están generando mucho debate durante este Mundial. La FIFA introdujo esta medida para que los jugadores puedan refrescarse y beber agua cuando las temperaturas son muy altas, permitiendo detener el partido unos minutos a mitad de cada parte. Aunque el objetivo es proteger la salud de los futbolistas, no todos están convencidos de que sea una buena idea.

Muchos aficionados sospechan que estas pausas también sirven para que las televisiones tengan un nuevo espacio donde emitir anuncios, una teoría que ha cobrado fuerza viendo la cantidad de publicidad que se concentra durante esos minutos.

Uno de los grandes beneficiados de esta situación está siendo David Beckham. El exfutbolista inglés se ha convertido en una de las imágenes del Mundial gracias a las numerosas campañas publicitarias que protagoniza. Sus anuncios aparecen antes de los partidos, durante el descanso y también coincidiendo con las pausas de hidratación, lo que ha hecho que su presencia sea constante durante las retransmisiones.

David Beckham, en un acto de Adidas en Nueva York durante el Mundial / @davidbeckham

Según publica el 'Daily Mail,' el exjugador del Real Madrid ingresará alrededor de 25 millones de dólares, unos 22 millones de euros, solo por las campañas relacionadas con el Mundial. Patrick Rishe, director del programa de Negocios Deportivos de la Universidad de Washington, explicó que esta cifra "es una muestra de su fama mundial, su atractivo comercial y la universalidad de su popularidad".

Durante el torneo protagoniza anuncios de Pepsi, McDonald's, Lay's, Stella Artois, Home Depot, Bank of America, Verizon y Adidas, aunque su relación con muchas de estas empresas viene de lejos. De hecho, mantiene un contrato vitalicio con Adidas y en los últimos meses también ha compartido campañas con actores como Matt Damon, Timothée Chalamet o Will Ferrell.

Las reacciones en redes sociales han sido muy variadas. Mientras algunos usuarios consideran que Beckham simplemente está aprovechando las oportunidades que le ofrece su imagen, otros critican tanto la cantidad de anuncios en los que aparece como el dinero que percibirá durante el Mundial.

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Entre los comentarios pueden leerse mensajes como "No puedo creer su avaricia. Llegará un momento en que los anunciantes se cansarán de él", "Es un vendido", "Ganar tanto dinero por pocos días de trabajo es una barbaridad", "Hace cualquier cosa por dinero" o "Qué suerte tienen él y su familia de tener esas oportunidades".