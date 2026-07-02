Ridiculizan a Thiaw tras la debacle mundialista de Senegal: “Ahora vete y llora”

La eliminación de Senegal ante Bélgica dejó mucho más que un trago amargo a nivel deportivo. También abrió la puerta a una oleada de críticas y burlas dirigidas al seleccionador senegalés, Pape Thiaw, señalado por muchos como uno de los grandes responsables del derrumbe de su equipo. Lo que comenzó como una noche prometedora terminó convertido en una pesadilla que empezó en el minuto 66 con el cabreo de Pape Gueye tras ser sustituido.

El enfado del centrocampista del Villarreal, que horas después anunció que se retira de la selección “mientras esté este cuerpo técnico”, solo fue la punta del iceberg. Senegal se echó atrás, encajó dos goles, se fue a la prórroga y perdió el billete a octavos de final en el 120+5’, en un penalti polémico que transformó Tielemans.

Pape Thiaw y Pape Gueye se funden en un abrazo después de ganar a Irak / EDUARDO LIMA / EFE

Rudi García, que acertó introduciendo a Romelu Lukaku sobre el verde y le salió bien la jugada de prescindir de Jérémy Doku y Kevin De Bruyne con 30 minutos por jugar y un 0-2 en contra, habló en la rueda de prensa posterior al duelo sobre la clave de esta remontada histórica: “Conocemos a equipos como este. Pierden su estructura táctica hacia el final del partido”, afirmó, dejando una lectura muy dura sobre el comportamiento del conjunto senegalés en los minutos decisivos.

García también apuntó directamente al planteamiento conservador de Thiaw pese al 0-2 a favor. Según el técnico belga, Senegal cometió un error grave al intentar proteger el resultado en lugar de buscar el tercer gol. “Sabíamos que con 2-0 harían todo por proteger su portería, lo que, en mi opinión, es un error grave. Recuérdenme, cuando vayamos ganando 2-0, que no hagamos eso, nunca”, añadió.

Pero el golpe más doloroso llegó en redes sociales y de un jugador que no tenía absolutamente nada que ver con lo sucedido en Seattle. El jugador marroquí Mohamed Chibi compartió una imagen de Thiaw y añadió un mensaje contundente: “Ahora vete y llora”. No hay duda de que detrás de esa publicación está todo lo que sucedió en la Copa de África, donde Senegal y Marruecos ya habían vivido momentos de mucha tensión.

Para Thiaw, la eliminación ante Bélgica no solo representa el final del sueño mundialista. También supone el inicio de un juicio público marcado por las burlas, las críticas tácticas y las cuentas pendientes. Ya no solo está señalado por rivales o “enemigos”, en el sentido deportivo de la palabra. También por sus aliados, como Pape.