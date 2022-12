Messi marca su primer gol en una eliminatoria de Mundial

El '10', en su partido 1.000 como profesional, adelantó a Argentina en octavos ante Australia Suma trece goles y cuatro asistencias en sus últimos nueve partidos con la albiceste

Leo Messi ya no necesita estar en contacto permanente con el balón. Lo demostró en el primer tiempo del Argentina-Australia, en el que a penas apareció porque sus compañeros le vieron poco y porque el rival lo aisló bien. Sin embargo, volvió a ser decisivo marcando su tercer gol en el Mundial el día que cumplía 1.000 partidos como profesional. Sus números son espectaculares: acumula trece goles y cuatro asistencias en sus últimos nueve encuentros con la albiceleste. Una barbaridad.

El '10' adelantó a la albiceleste definiendo como lo ha hecho tantas veces a lo largo de su carrera, con un pase a la red con la zurda. Antes hubo un pase interior de Mac Allister que llegó a Otamendi y, suave, se la cedió para que Leo superara a Ryan por bajo en el minuto 36. El tanto permite a los de Scaloni situarse con ventaja en el marcador, lo que obligará a los australianos a ceder algo más de espacio de lo que lo estaba haciendo tras presentar una defensa muy densa.

Leo Messi, con este gol, suma ya tres en el Mundial de Qatar. Marcó de penalti ante Arabia Saudita en el debut de la albiceleste, hizo el segundo ante México, un tanto que permitió abrir el camino de la victoria. No pudo sumar ante Polonia porque erró desde los once metros, pero no ha faltado a su cita en octavos. De hecho, este es su primer gol en una eliminatoria de Mundial.