Koeman: "Hasta el último momento pensé que Messi se quedaba"

El técnico neerlandés habla en una entrevista en MARCA sobre el Mundial, su salida del Barça y algunos nombres propios "Luego vino otro presidente y yo no era de los suyos..."

Ronald Koeman será el seleccionador de Países Bajos una vez termine el Mundial de Qatar. En una entrevista en MARCA, el técnico neerlandés habla sobre el campeonato, las selecciones favoritas, su salida del Barça y algunos nombres propios: Pedri, Gavi, De Jong, Messi... y Laporta.

LA SALIDA DEL BARÇA

"La experiencia fue buena. Como entrenador se aprende cada día y aprendí. Era una etapa complicada por la situación que atravesaba el club. Hice mis cosas y siempre fui honrado en las decisiones que tomé como entrenador. Luego vino otro presidente y yo no era de los suyos... Tampoco quiero volver a criticar a la gente".

"Hice las cosas por el bien del club y nada más. Pero con el cambio de presidente la situación cambió. Cualquier entrenador necesita el total respaldo de la Junta, no con dudas. En mi caso hubo dudas y eso no es bueno porque así es imposible trabajar como entrenador".

"No había dinero. Fichamos a De Jong en el último minuto del mercado. Yo había tenido contacto con él dos semanas antes por si había movida y viendo que en el Sevilla no estaba jugando mucho. Primero nos pasó lo de Messi, que fue absolutamente horrible para todo el mundo, y después lo de Griezmann. La única opción era De Jong. Pero Luuk no venía para jugar de titular, llegó para ayudar por si el equipo le necesitaba o en algunos partidos cerrados hacía falta resolver de cabeza. Y me criticaron por eso. Durante el tiempo que estuvo demostró su calidad y el público le aplaudió mucho por los puntos que ganó para el Barça en el campeonato".

LA MARCHA DE MESSI

"Hasta el último momento pensé que Messi se quedaba. Cuando vi que al final se iba me quedé jodido como todos. Pierdes al mejor del mundo y, por tanto, le pones una cruz a los mínimo 35 goles que marcaba por temporada... Y entonces sal a buscarlos, era dificilísimo".

"Messi siempre es parte de un equipo. Tienes que ponerle en su sitio y darle un sistema táctico en el que pueda brillar. Es el mejor del mundo, es el capitán y Argentina, al igual que Holanda, tiene que mejorar para llegar lejos. Pero Leo siempre es capaz de cambiar el resultado en un segundo".

FRENKIE DE JONG

"Él sabe que tiene que mejorar. Es una pieza clave para la selección y con los partidos y rivales más fuertes veremos al Frenkie que conocemos".

"Desde el pasado verano, Frenkie dominó la situación. Siempre ha estado tranquilo, nunca ha dicho nada sobre el tema de si el Barcelona le quería vender o no. Ha estado concentrado en su fútbol. Con el tiempo ha pasado a ser titular. Es un jugador de futuro para el Barcelona. Y nunca tienes que vender a tus mejores jugadores como lo es Frenkie. Seguro que no le ha gustado la situación que vivió, pero tampoco hemos visto a un jugador diferente. Siempre ha respetado al club y ha dado lo máximo".

PEDRI Y GAVI

"En mi época en el Barça había muy buena gente joven. Al principio ellos también me sorprendieron. Pedri en esa época tenía 17 años y Gavi con 16 demostraron en poco tiempo ser grandes talentos. Y con el tiempo y la experiencia de jugar partidos de alto nivel, se han convertidos en indiscutibles en el Barça y en la selección. Hay que reconocer que han tenido a Luis Enrique que los ha puesto desde el principio. Esto hay que destacarlo".

"Hay que ser valiente, pero en mi caso no es así. Si tienes dudas, pero esto vale igual para un joven o un veterano, no lo hagas. Yo no tuve ninguna duda con Pedri cuando le puse en su primer partido frente al Real Madrid de inicio. Y con otros como Gavi, Balde o Nico sucedió lo mismo".

"Pedri puede llegar lejísimos. Puede tener una carrera como la de Iniesta. Si con 19 años ya está jugando a este nivel, dentro de un tiempo será un jugador más experto y uno de los mejores centrocampistas del mundo".

"Gavi es más agresivo, pero esta es una de las cualidades de un jugador. Espero que con el tiempo siga mejorando y juegue más partidos de alto nivel. España tiene un gran futuro con estos jugadores tan jóvenes".

EL BARÇA ACTUAL

"Está jugando bien. Tienen un equipo fuerte. El campeonato se va a decidir entre Barça y Madrid porque no hay un tercer conjunto que pueda disputárselo. Tiene una plantilla fuerte con un banquillo potente".

"Un equipo fuerte necesita unas estrellas que marquen diferencias. Lewandowski lo hace por su efectividad y por su profesionalidad que percibo desde fuera. Son importantes estas figuras para ganar algo grande y el equipo tiene que mejorar para estar al nivel de Champions League".

LUIS ENRIQUE Y LA ROJA

"A pesar de la derrota del jueves ante Japón sigue siendo una de las favoritas. Creo que Francia y Brasil son las máximas favoritas. Las veo muy fuertes. Luego hay otras selecciones como España, Inglaterra, Holanda o Argentina que lo pueden ganar... Pero España va a llegar lejos en este Mundial".

"Luis Enrique ha mantenido su apuesta por los jugadores jóvenes a pesar de las críticas. Tiene su estilo de dirigir un equipo y hasta hoy ha realizado un gran trabajo".

"Todo el mundo todavía necesita un Messi para marcar diferencias, pero también puedes marcarlas desplegando un juego de conjunto que es lo que está haciendo España. También un poco Holanda, porque aunque pueden jugar mejor es un equipo sólido, encaja pocos goles y el sistema defensivo es bueno. Con el juego del equipo puedes llegar muy lejos, pero tener futbolistas como Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar o Mbappé es algo determinante".