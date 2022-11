Mendy, cuestionado por sus errores

Fue galardonado 'The Best' tras ganar la Champions en 2021, pero no atraviesa su mejor momento "Tiene toda mi confianza y la de sus compañeros. Mañana estará sobre el terreno de juego”, confirma Cissé

De ser premiado como mejor portero del mundo a perder la titularidad con el Chelsea. Parece ser que Édouard Mendy anda a medias tintas. Su carrera ha sido una auténtica montaña rusa. Empezó siendo suplente durante cuatro años en un equipo de cuarta división francesa y pasó a ser el portero titular del Chelsea, donde ganó la Champions en 2021 y se proclamó 'The Best'. Sin embargo, ha habido un giro de guión, porque Kepa le ha ganado la partida y está siendo cuestionado con Senegal tras sus fallos, que costaron una derrota en la primera jornada del Mundial.

Fue el principal señalado en la derrota de Los Leones de la Teranga por 0-2 frente a los Países Bajos. Y es que fue anticipado por Cody Gakpo en primera instancia y realizó un mal despeje que permitió el segundo y definitivo tanto por medio de Klaassen.Tal ha sido el debate que el portal 'Galsefoot' publicó que se caería del once ante Qatar. Sin embargo, su seleccionador, Aliou Cissé, ha expresado que ni siquiera se ha planteado suplirlo: “Es un chico que atraviesa momentos un poco difíciles, pero no tengo ninguna duda. Tiene toda mi confianza y la de sus compañeros. Mañana estará sobre el terreno de juego”.

El difícil momento que atraviesa el senegalés empezó tiempo antes de que se lesionara la rodilla a principios de septiembre. Pero cuando recibió el alta se encontró con un Kepa que estaba recuperando su mejor versión que le quitó el sitio en la portería 'blue'.

El Mundial ha empezado de la peor manera para el guardameta. La competición se avistaba como una oportunidad de oro para resarcirse. Ante Qatar se le abre una nueva puerta para reivindicarse. A todo esto, su renovación está sobre la mesa y en proceso de negociación.