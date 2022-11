Senegal - Países Bajos: Duelo marcado por las ausencias y las dudas

Los ‘Leones de Teranga’, sin su máxima estrella, Sadio Mané; la ‘Oranje’, con Memphis Depay en el banquillo y sin tener claro quién será su portero titular Janssen apunta a la titularidad en unos Paises Bajos que no caen en su primer duelo mundialista desde 1938

Senegal y Paises Bajos completarán esta misma tarde la primera jornada del grupo A. Ninguno de los dos quiere perder la estela de Ecuador, y saben que una derrota en un torneo tan corto complica mucho las cosas.

La selección africana no podrá contar con Sadio Mané, que se cayó de la convocatoria por lesión; Diatta le sutituirá en el once. Por su parte, la ‘Oranje’ no tendrá a su disposición, al menos desde el inicio, a Memphis Depay. Vicent Janssen apunta a ser su sustituto en la alineación titular.

De todos modos, Louis van Gaal no soltó prenda sobre el once que pondrá en liza ante los ‘Leones de Teranga’, siendo una de las principales incógnitas, más allá de la del sustituto de Depay, la portería: el veterano de 39 años Remko Pasveer, Justin Biljow y Andries Noppert cuentan con las mismas opciones, aunque el primero es el que ha venido jugando los últimos duelos.

Paises Bajos regresa a una cita mundialista después de no estar en Rusia 2018, y lo hace para dejar su sello. De momento tiene las estadísticas de su lado, ya que no cae en su primer partido desde 1938 ante Checoslovaquia y solo ha perdido dos de sus 30 partidos en la fase de grupos del torneo.

Además, los números con Van Gaal no pueden ser mejores: nadie ganó al técnico con la ‘Oranje’ en sus 25 duelos más recientes y solo sufrió una derrota en el último tramo de 43 choques en los que ha dirigido a la selección en varias etapas.

Alineaciones probables:

Senegal: E. Mendy; F. Mendy, Koulibaly, Diallo, Ballo Toure; N. Mendy, Gueye, Ciss; Diatta, Dia e I. Sarr.

Países Bajos: Pasveer; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, De Jong, Berghuis, Blind; Gakpo; Bergwijn y Janssen.

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).

Estadio: Al Thumama.

Hora: 19.00 hora local, 17.00 hora española.