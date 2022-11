Luis Enrique: "Con Flick nos hemos citado para la final"

El técnico acudió a su cita regular con sus seguidores para analizar la actualidad de la selección en Qatar "Tras el empate con Alemania, nos dijimos que nos veremos el día 18 en Doha", aseguró Luis Enrique

Luis Enrique, seleccionador español, volvió a sentarse frente a la cámara para su cita regular con sus seguidores a través de Twitch. En el orden del día, obviamente, no faltaron preguntas sobre el empate logrado por España ante Alemania, que deja a la selección a un solo paso de meterse en octavos, una clasificación que deberá confirmar este jueves en el último partido de la fase de grupos ante Japón. Estas son sus mejores frases.

SOBRE ALEMANIA

"Fue uno de los partidos más entretenidos de los que ha habido hasta ahora, satisfecho de lo que hizo el equipo y optimista ante lo que viene. Los partidos ya empiezan a ser a todo o nada". Sobre Musiala todo fueron elogios: "De ese grupo de jugadores que ya sabéis que tenemos bastantes en la selección. Muy, muy joven, pero con muchísima calidad. Lo conozco bien, pero me sorprendió, saliendo de situaciones bajo presión, continuidad de espaldas… Me gustó mucho, muy en el estilo de nuestros jóvenes".

EL ESTADO FÍSICO DE GAVI

"Tenía un golpeen la dorilla que no tiene complicación alguna y no le impedirá estar a disposición".

ESTADO ANÍMICO TRAS EL EMPATE

"En el vestuario había un espíritu como si hubiéramos perdido algo, un sentimiento de que se nos había escapado la clasificación. Por una parte es bueno porque ves el nivel que tiene el equipo, que no le vale ser líder del grupo de la muerte, pero hay que reflexionar bien y verlo con tranquilidad".

AMBICIÓN

"Hay que pensar a lo grande, queremos jugar siete partidos, es el objetivo y nadie nos va a quitar esa idea hasta que no nos echen del Mundial".

CANDIDATO A LA PRESIDENCIA

"¿Si ganamos el Mundial me presento a presidente del Gobierno? Bueno, podría ser una opción. Eso sí, me comprometería a que si el primer año no cumplo el 50% de lo que prometo en campaña, lo dejo. El que quiera gobernar que gobierne pero que cumpla el 50% por lo menos. Hablar hablan muy bien, se salen, pero no veo a ningún partido en la oposición que valore algo que haya hecho bien el gobierno, el que sea. Un poco de sentido común".

UNAI SIMÓN

"Si no jugara bien con los pies no podría ser el portero de la selección. Cumple con todas las facetas que necesitamos. Por ejemplo, dominar el fútbol aéreo, como se vio contra Alemania".

EL RETO CON FLICK

"Me cae especialmente bien, es muy cercano, muy educado, y su nivel futbolístico es altísimo. Además, es muy respetuoso en la banda. Me gusta. Hemos quedado para la final, como si fuéramos una pareja. Ya sabéis que la única vía de poder encontrarnos otra vez a Alemania es en la final. Un poco de broma o en serio dijimos que nos veremos el 18 en Doha para jugar la final".

LAS MULTAS

"Son llas habituales en un equipo de fútbol. Los que llegan tarde pagan y aquí le añadimos el móvil, que no se puede utilizar en el comedor. Creo que se empieza con 100 euros y se va doblando, 200, 400… y así hasta el infinito. En día de partido se paga doble, pero hay poco dinero de multas porque hay muy poca gente que llegue tarde. Creo que tenemos dinero guardado de hace tres años".

RITMO ALEMANIA

Un ritmo de ida y vuelta como planteó Alemania… Ya os dije que es lo más parecido a España, que somos quienes mejor nos recolocamos cuando perdemos el balón.

RESPUESTA A ÁLVARO BENITO

El analista discutió, pensando que tenía el micro cerrado, una de las decisiones de Luis Enrique, algo que no le molesta: "Solo faltaría que no pudiera decir lo que quiera. Le conozco y compartí vestuario. Todo lo que sea discrepar de fútbol… y además de alguien tan entendido que me gusta escucharle y da argumentos y explica sus ideas... Me maravilla. Si tengo la oportunidad de verle le explicaré por qué he tomado esa decisión. Me afecta cero. Tengo ganas de ver a Álvaro. Nada más sano que discrepar y sobre todo con gente que tiene nivel".

LA RELACIÓN CON LA PRENSA

"No leo prensa, no porque no la respete, sino porque no tienen toda la información. Manejo tanta que no me puede afectar lo que diga alguien que habla por sensaciones o por sentimientos. La profesión del periodista es muy diferente a la mía. Yo la respeto al máximo, pero es analizar a posteriori tras saber el resultado. Hay gente que también lo hace y lo hace mal, pero no me meto. Y un aficionado solo tiene que disfrutar de su equipo, alegrarse o entristecerse. Sufrir o disfrutar".

FILOSOFÍA LUIS ENRIQUE

"En esto del fútbol ha llegado un punto que hemos perdido el norte. Lo primero que deberían enseñar a los entrenAdores es que esto es un show, un espectáculo, hay mucha gente viéndote. Es como ir a una obra de teatro y que sea aburrida. Al final no habrá nadie en el teatro. El problema es que la necesidad de ganar es tanta que todos piensan en defender. Lo veo de otra manera. Igual es una gilipollez mía, pero estoy convencido de esto. El camino es mucho más gratificante para un jugador. No sé si vamos a ganar o perder, no lo podemos garantizar, y se lo digo a los jugadores, que se preocupen de generar lo que generamos, de ir a por el partido. No forma parte de nuestra mentalidad salir a pasearnos o defender con 1-0. Y es algo que esta selección transmite".

EL PARTIDO ANTE JAPÓN

"A Japón la conocemos bien porque ya la hemos analizado antes de venir al Mundial. Tiene jugadores de calidad, no físicamente muy fuertes, pero sí muy rápidos. Con dos tendencias: cuando no necesitan llegar al resultado se quedan en su campo y replegados, pero cuando van perdiendo son capaces de presionar. Contra nosotros pueden pasar esas dos circunstancias y tenemos que estar preparados. Nos va a presentar dificultades por la calidad. Muchos juegan en la Bundesliga. No será fácil por la necesidad que tendrán si, yendo empatados, Alemania va ganando a Costa Rica. No especularemos".