Keylor Navas: “España es favorita, pero creemos en nosotros mismos. ¿Por qué no soñar?”

“Tenemos una selección joven y nunca hemos estado en una final, pero debemos creer en nosotros mismos”, ha declarado en la ‘Cadena SER’ el líder del primer rival de ‘La Roja’ en Qatar “¿Costa Rica sudamericana? Un fallo lo tiene cualquiera, estoy seguro de que sabe perfectamente donde está nuestro país”, ha dicho sobre el pequeño desliz de Luis Enrique en uno de sus ‘streams’

Keylor Navas es un futbolista muy ambicioso. Y, aunque su selección no se encuentre entre las favoritas a ganar el Mundial de Catar, no se conforma con “participar”. “Tenemos una selección joven y nunca hemos estado en una final, pero debemos creer en nosotros mismos. Queremos ganar. ¿Por qué no soñar”, ha respondido, en una entrevista en ‘El Larguero’ de la ‘Cadena SER’, sobre las opciones de Costa Rica en la presente edición de la Copa del Mundo.

“España siempre es favorita en un Mundial. Individualmente, tiene muy buenos jugadores. Son jóvenes, pero han demostrado que tienen mucha calidad. Ojalá podamos pasar nosotros y España”, ha declarado el guardameta, ‘indulgente’ con Luis Enrique por su pequeño desliz en uno de sus ‘streams’: “¿Costa Rica sudamericana? Un fallo lo tiene cualquiera, estoy seguro de que sabe perfectamente donde está nuestro país”.

El exportero del Real Madrid, actualmente en el PSG, ha deseado “lo mejor al Real Madrid”, pero también ha avisado de que “si me cruzo con ellos en la Champions voy a defender lo mío”. “¿Messi, Neymar y Mbappé? Elijo que estén en nuestro equipo”, ha analizado sobre la situación en el Parque de los Príncipes. No se ha mojado en el debate Messi-Cristiano: “Son muy diferentes. Me quedo con el carácter de Cristiano y el espíritu ganador de Leo”.

Por último, Keylor Navas ha dicho que “me veo llegando al próximo Mundial” y que luchará para lograrlo. “Queda Keylor para rato. Seguiré luchando. Con 35 años siento que todo el trabajo que he hecho antes cuidándome ha merecido la pena”, ha finalizado.