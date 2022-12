Hugo Sánchez asegura que la derrota de España ante Japón fue premeditada

El ex delantero mexicano considera que Luis Enrique buscó la fórmula para evitar a Brasil en cuartos de final El ex madridista añadió que el seleccionador español nunca lo admitirá abiertamente

El ex delantero del Real Madrid y de la selección de México, Hugo Sánchez, añadió leña al fuego a la resaca de la última jornada del grupo E en el que competía España al asegurar a 'ESPN' que la derrota final de la Roja frente a Japón por 2-1 habría sido una estrategia premeditada de su técnico, Luis Enrique Martínez, para evitar a Brasil en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.

A la pregunta del periodista David Faitelson: "¿Tú me aseguras que España salió a buscar este resultado, para buscar evitar a Brasil en los cuartos de final?", el ex delantero mexicano respondió: "Yo te aseguro. No estaba ahí; no estoy en la mente de Luis Enrique, pero Luis Enrique habrá pensado cuál era la fórmula para evitar, en los cuartos de final, a Brasil. Hay riesgo, sí, y ese riesgo te lo juegas".

Hugo Sánchez añadió que en su opinión, Luis Enrique nunca va a reconocer que habría inducido a España a una derrota premeditada. "No lo va decir nunca, los técnicos no vamos a decir nunca 'me dejé ganar'. Simplemente es 'prefiero esto'", dijo el exjugador mexicano.

La derrota de España ante Japón (2-1) comportó la eliminación de Alemania pese a su triunfo sobre Costa Rica (2-4). El conjunto asiático quedó primero del grupo E, de manera que quedó emparejado con Croacia para los octavos de final y muy posiblemente se cruzaría con Brasil en unos hipotéticos cuartos de final.

España, segunda del grupo E, ha quedado emparejada con Marruecos para los octavos de final y en los cuartos de final se mediría, muy posiblemente, con Portugal o Suiza.

Luis Enrique Martínez aseguró al final del Japón-España que en ningún momento del partido fue consciente del resultado del otro encuentro del grupo E, ni de que por unos minutos la momentánea victoria de Costa Rica sobre Alemania implicaba la eliminación española. "Si llego a saberlo, me da un infarto", aseguró.