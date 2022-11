Los hijos de Messi, a punto para animar a Argentina en Qatar

Antonella Roccuzzo colgó en su cuenta de Instagram una foto de Thiago, Mateo y Ciro con la albiceleste La familia Messi verá en directo el debut de Argentina contra Arabia Saudí

La selección de Argentina hará su debut en el Mundial de Qatar este martes contra Arabia Saudí (11.00 horas). La cita qatarí es la gran oportunidad -y quizá la última- de Leo Messi de levantar el único trofeo que falta en su inigualable currículum. Su familia lo sabe y por eso su esposa, Antonella Roccuzzo, quiso animarle desde la distancia colgando en su cuenta oficial de Instagram una fotografía con sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, vistiendo la albiceleste y a punto para desplazarse a Qatar para animar en directo a su padre y a su selección.

La familia Messi partirá con destino a Qatar en las próximas horas para estar presente en el estreno de la albiceleste ante Arabia Saudí. Antonella lo tiene todo preparado desde hace diez días para este acontecimiento y así lo compartió con sus seguidores el pasado 10 de noviembre.

En la instantánea se aprecia un detalle que no ha pasado desapercibido a los seguidores más optimistas de la albiceleste. Y es que detrás de los tres hijos del matrimonio está montado ya el arbol de Navidad. En Argentina es tradición ponerlo el 8 de diciembre. Que Antonella haya decidido ponerlo ahora es porque tiene el convencimiento que en esa fecha aún estarán en Qatar. No hay que olvidar que la final está prevista para el 18 de diciembre.

El mejor momento de la carrera de Messi

Messi ha sido protagonista las últimas horas de una campaña publicitaria de Louis Vuitton junto a Cristiano Ronaldo. Una campaña que ha tenido una gran repercusión y de la que la firma de ropa y complementos de lujo ha ofrecido más detalles con un reportaje en el que se explica todo lo ocurrido durante la filmación del spot publicitario.

En dicho reportaje se pregunta a Messi por el que ha sido la victoria más memorable de su carrera. Y después de conquistar 39 títulos colectivos y 60 individuales, el capitan de la albiceleste no duda en responder: "¿La victoria más memorable? El reconocimiento del público argentino".

Scaloni explíca cómo se gestó el retorno de Messi a la albiceleste

La figura de Messi acapara todos los focos en la selección Argentina. Es inevitable que su técnico, Lionel Scaloni, tenga que responder a preguntas sobre su máxima estrella. Así, en una entrevista a 'The Sun', el seleccionador de la albiceleste explicó cómo se gestó el retorno de Messi al combinado nacional.

“Se unió después de seis juegos. Hicimos una videollamada con él y Aimar explicándole nuestros planes, diciéndole que las puertas estaban abiertas. Dijimos: ‘Sabemos que tal vez es mejor que no vengas todavía’. Estaba feliz, sobre todo por Pablo, que es su ídolo. Él dijo: ‘Cuando me necesites, estaré allí’. Necesitábamos que el grupo fuera fuerte primero. No es lo mismo que venga un chaval y de repente lo manden a entrenar con Leo. Es difícil explicar lo que genera en un grupo, simplemente estando ahí”, desveló.

Un retorno que tuvo el premio de la Copa América del año pasado, el primer gran título que conquistaba Argentina desde la Copa América de 1993: “Cuando se unió para el partido contra Venezuela, sabíamos lo que queríamos. Y cuando firmamos definitivamente, entramos en otra fase. No ganamos la Copa América 2019 pero jugamos bien. Messi habló porque tenía que hacerlo. La gente cree que Leo no habla pero es un argentino de verdad, lo lleva en la sangre, es el que más se cabrea por perder. Ese día había muchas razones para estar enojado. La gente se identificó, agradeció que jugáramos bien. En otro momento podrían haber dicho: ‘Perdieron, quítenlos a todos’, ‘El entrenador se tiene que ir’, pero había una conexión”.

Y esa conexión obtuvo sus frutos un año después, para máxima alegría del '10': "Ver ganar a Leo agradó a todos, tanto como a la seleccion. Cuando Messi representa lo que hace por la gente, por los compañeros, sabiendo que lo han negado durante tanto tiempo, eso es natural. Esa generación llegó a tres finales, ¡como si eso fuera fácil! La gente lo aprecia ahora. Pero la Copa América le quitó una espina del costado”