¡Hay acuerdo! El Liverpool se adelanta a todos con Enzo Fernández

El medio argentino 'La Capital' asegura que el club inglés y el Benfica han negociado su traspaso Sin duda, se ha convertido en una de las sensaciones del Mundial

Hace unas horas se hablaba de un supuesto preacuerdo entre el Liverpool y Enzo Fernández. Sin embargo, parece ser que el conjunto inglés ya se habría asegurado su fichaje de cara al próximo verano. 'Mirror' aseguraba el interés 'red' por el argentino, y ahora el medio 'La Capital' expresa que hay acuerdo con el Benfica para efectuar su traspaso.

De esta manera, el equipo dirigido por Jürgen Klopp se adelantaría a todos. Se haría con los servicios de uno de los centrocampistas del momento y con una de las sensaciones del Mundial. Y es que no es de extrañar que al joven de 21 años no le tardaran en salir pretendientes. Su participación con la Albiceleste ha ido de menos a más. Arrancó el torneo como suplente, pero se adueñó de un hueco del once tras marcar en el decisivo partido ante México.

Por otro lado, su club de origen, el River, se sigue guardando un 25% de sus derechos federativos y, con ello, ingresaría hasta 30 millones de euros si el Liverpool ejecutara la cláusula de rescisión del todavía jugador del Benfica, de 120 millones de euros. No se trataría del primer movimiento millonario entre ambos clubes, ya que el club inglés ya contrató a Darwin Núñez por una cantidad de 75 millones de euros más 25 en variables.