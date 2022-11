Van Gaal entiende a los que deciden no ver el Mundial

El veterano entrenador neerlandés indicó que, si alguien no cree en la cita de Qatar, tiene razón al no seguirla Van Gaal ha sido crítico anteriormente con el hecho de que un país como Qatar organice un evento tan importante como una Copa del Mundo

Primera comparecencia de prensa de Louis van Gaal en tierra qatarí y primeras declaraciones que pueden no gustar al país anfitrión. Y es que el seleccionador de los Países Bajos aseguró entender a los aficionados que no quieran seguir la cita mundialista “si esas son sus convicciones”.

El veterano entrenador neerlandés indicó que, si no creen en el Mundial en Qatar, tienen razón al no seguirlo. “Creo que tienen razón en hacerlo porque creen en ello y tienen que hacerlo, no es un problema “. Van Gaal ha sido crítico con el hecho de que un país como Qatar organice un evento tan importante como una Copa del Mundo.

Pese a respetar a los que no quieran ver la cita de selecciones, Van Gaal espera que su selección haga tan buen fútbol que despierte el interés hasta de los que por principios no quieren seguir el Mundial. “Pero espero que juguemos tan bien que al final del torneo, cuando lleguemos a la final, estén observándonos”, dijo.

Son muchos los ciudadanos que han decidido dar la espalda al Mundial de Qatar y han criticado la elección del país del Golfo.