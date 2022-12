La FIFA explica por qué no anuló el segundo gol de Japón

El organismo presidido por Gianni Infantino ha publicado un vídeo y ha justificado que "según la evidencia disponible, toda la pelota no estaba fuera del juego" Las imágenes de televisión generaron muchas dudas sobre la legalidad del tanto de Tanaka

No implicó la eliminación de la selección española del Mundial de Qatar 2022, pero no por ello fue poco polémica. La jugada del segundo gol de Japón contra la ‘Roja’ generó mucha controversia. Las redes sociales se llenaron de publicaciones, imágenes y vídeos que ponían en duda la legalidad del tanto. Este viernes, la FIFA ha utilizado su cuenta de Twitter para dar explicaciones y dilucidar por qué no anuló la diana que ‘condenó’ a los de Luis Enrique a la segunda posición del Grupo E.

“El segundo gol de Japón en su victoria por 2-1 contra España fue revisado por el VAR para determinar si el balón había salido del terreno de juego. Los árbitros de vídeo del encuentro utilizaron imágenes de la línea de gol para comprobar si el esférico estaba parcialmente en la línea o no. Otras cámaras pueden ofrecer imágenes engañosas, pero según la evidencia disponible, toda la pelota no estaba fuera del juego”, ha comentado la FIFA.

Other cameras may offer misleading images but on the evidence available, the whole of the ball was not out of play. pic.twitter.com/HKKEot0j1Y